Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
http://ads.adfox.ru/247617/getCode?p1=cwcyg&p2=frfe&pfc=fjigd&pfb=plowl&pr=[RANDOM]&ptrc=b
Новости
Партнеры

В России запущена первая краудфандинговая платформа с инвестированием в судебные портфели

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Международный холдинг ITSF запустил первую в России краудфандинговую платформу с возможностью инвестирования в судебные портфели. Nibble Invest позволяет инвестору получать пассивный доход от вложений в проверенные компании, а компаниям — привлекать средства для развития. 

В России запущена первая краудфандинговая платформа с инвестированием в судебные портфели

Платформа Nibble Invest предназначена как для начинающих инвесторов, так и для профессионалов. Ее создатели выделяют несколько ключевых преимуществ:

  • низкая стартовая сумма инвестиций от 100 рублей. Благодаря чему возможность получать пассивный доход появляется даже у тех, кто может инвестировать небольшие суммы;
  • высокие процентные ставки от 17% до 22% годовых. Заявленные процентные ставки обеспечены инвестированием в стабильно развивающиеся компании;
  • точная оценка рисков. Платформа проводит многоуровневую оценку кредитоспособности компаний с помощью собственной автоматизированной системы принятия решения. Разработанная скоринг-система способна принимать и обрабатывать 10 тысяч заявок в сутки благодаря SOA-архитектуре построения сервисов;
  • получение процентного дохода с первого месяца инвестирования. Через тридцать дней после инвестирования на баланс инвестора на платформе начинает перечисляться процентный доход; 
  • отсутствие комиссии за пополнение счета и вывод средств. Платформа не взимает какие-либо комиссии с инвестора;
  • инвестирование в компании, занимающиеся взысканием просроченной задолженности, — новое направление на рынке краудфандинга. В холдинге ITSF есть юридические лица, которые занимаются судебным взысканием задолженности, благодаря этому компания способна объективно оценивать подобные компании, обратившиеся за финансированием. При этом средства инвестора направляются не в один просроченный кредит, а распределяются внутри всего портфеля, что диверсифицирует вложения и снижает риски. 

Проект Nibble Invest реализует команда холдинга ITSF с десятилетним опытом работы в финтехе. Свой первый финтех-проект компания запустила в 2014 году, а первую крауд-площадку — в Европе в 2020 году. Nibble Invest включен в Реестр операторов инвестиционных платформ Банка России и работает только через номинальный счет.

Фото на обложке: OPOLJA / Shutterstock

Реклама
ООО «НИББЛИНВЕСТ»
erid: 4CQwVszH9pUhqE1MSLa

Лицензия оператора инвестиционной платформы № 67 выдана 05.10.2022 Центробанком РФ. Раскрытие информации оператором инвестиционной платформы на сайте: Nibbleinvest.ru. Заключение договоров с использованием инвестиционной платформы, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме. Материал носит исключительно ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или публичной офертой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11 ошибок при запуске и ведении крауд-кампаний
  2. 2 Planeta.ru проведет бесплатный вебинар для социальных предпринимателей по краудфандингу
  3. 3 Топ-5 ошибок при создании нового продукта
  4. 4 Как изменился российский краудфандинг за 10 лет?
  5. 5 Деньги на платформе: рассчитывать ли на крауд-технологии в кризис?
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

23 июня 2023

Design Challenge

23 июня 2023

MUIV.LAB

23 июня 2023

Школа краудфандинга

Все ВОЗМОЖНОСТИ