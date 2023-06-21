В России запущена первая краудфандинговая платформа с инвестированием в судебные портфели

Международный холдинг ITSF запустил первую в России краудфандинговую платформу с возможностью инвестирования в судебные портфели. Nibble Invest позволяет инвестору получать пассивный доход от вложений в проверенные компании, а компаниям — привлекать средства для развития.
Платформа Nibble Invest предназначена как для начинающих инвесторов, так и для профессионалов. Ее создатели выделяют несколько ключевых преимуществ:
- низкая стартовая сумма инвестиций от 100 рублей. Благодаря чему возможность получать пассивный доход появляется даже у тех, кто может инвестировать небольшие суммы;
- высокие процентные ставки от 17% до 22% годовых. Заявленные процентные ставки обеспечены инвестированием в стабильно развивающиеся компании;
- точная оценка рисков. Платформа проводит многоуровневую оценку кредитоспособности компаний с помощью собственной автоматизированной системы принятия решения. Разработанная скоринг-система способна принимать и обрабатывать 10 тысяч заявок в сутки благодаря SOA-архитектуре построения сервисов;
- получение процентного дохода с первого месяца инвестирования. Через тридцать дней после инвестирования на баланс инвестора на платформе начинает перечисляться процентный доход;
- отсутствие комиссии за пополнение счета и вывод средств. Платформа не взимает какие-либо комиссии с инвестора;
- инвестирование в компании, занимающиеся взысканием просроченной задолженности, — новое направление на рынке краудфандинга. В холдинге ITSF есть юридические лица, которые занимаются судебным взысканием задолженности, благодаря этому компания способна объективно оценивать подобные компании, обратившиеся за финансированием. При этом средства инвестора направляются не в один просроченный кредит, а распределяются внутри всего портфеля, что диверсифицирует вложения и снижает риски.
Проект Nibble Invest реализует команда холдинга ITSF с десятилетним опытом работы в финтехе. Свой первый финтех-проект компания запустила в 2014 году, а первую крауд-площадку — в Европе в 2020 году. Nibble Invest включен в Реестр операторов инвестиционных платформ Банка России и работает только через номинальный счет.
Фото на обложке: OPOLJA /
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ООО «НИББЛИНВЕСТ»
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Лицензия оператора инвестиционной платформы № 67 выдана 05.10.2022 Центробанком РФ. Раскрытие информации оператором инвестиционной платформы на сайте: Nibbleinvest.ru. Заключение договоров с использованием инвестиционной платформы, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме. Материал носит исключительно ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или публичной офертой.
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