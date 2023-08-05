Nightfall AI запускает платформу защиты облачных данных для инструментов генеративного ИИ

В эпоху генеративного ИИ бизнес стремится максимально использовать его возможности и преимущества для развития. И тут неминуемо встает вопрос информационной безопасности. Все организации, использующие GenAI, ChatGPT и аналоги в браузерах, приложениях SaaS и протоколах API, опасаются утечки конфиденциальных данных в большие языковые модели (LLM). Для решения этой проблемы платформа Nightfall AI разработала решение по защите данных в «облаке» при использовании генеративного ИИ.

Nightfall AI стала первой DLP-платформой (то есть платформой для предотвращения потери облачных данных), которая масштабируется по трем основным векторам угроз, пишет The VentureBeat. Предложение состоит, соответственно, из трех продуктов. Это:

браузерное решение Nightfall для ChatGPT (обеспечивает сканирование и редактирование конфиденциальных данных в чат-ботовх, работает в Apple Safari, Google Chrome и Microsoft Edge),

решение для API-интерфейсов Nightfall для LLMS (обнаруживает и редактирует вводимые разработчиками данные для обучения больших языковых моделей),

и Nightfall для SaaS (обеспечивает предотвращение утечки данных непосредственно в рабочих процессах популярных приложений для бизнеса, в том числе при работе с документами, облачными хранилищами и др.).

Все эти продукты доступны для ознакомления в бесплатной пробной версии в течение двух недель. Среди компаний, которые уже познакомились с инновацией, — Genesys («до Nightfall AI не хватало инструментов безопасности, которые позволяли бы нам безопасно использовать генеративный ИИ»), Okta и др.

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