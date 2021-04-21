Никаких копирайтеров: ИИ-сервис генерации контента CopyMonkey.ai привлек 5,5 млн рублей

Европейский стартап с русскими корнями CopyMonkey.ai, предлагающий игрокам рынка e-commerce вместо привлечения копирайтеров использовать свой ИИ-сервис для генерации текстового контента, привлек в рамках pre-seed раунда 5,5 млн рублей от синдиката бизнес-ангелов AngelsBand.
Технология CopyMonkey.ai создает текстовые описания товаров на основе его характеристик и вводных слов, что, по утверждению авторов проекта, позволяет полностью оптимизировать ручной копирайтинг и создавать более продающий текст. Для русскоязычной версии продукт используется языковая модель ruGPT3, которую СберAI выложил в открытый доступ.
«Технологии генерации сейчас набирают обороты, и совсем скоро они станут коммодити. Мы планируем стать ключевой компанией, которая помогает e-commerce бизнесам автоматизировать создание контента с помощью искусственного интеллекта», – отметил генеральный директор CopyMonkey.ai Антон Селихов, добавив, что инвестиции планируют направить на добавление в сервис новых языков и создание новых видов контента.
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