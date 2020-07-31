Nike выпустил рекламу о силе спорта

Американский производитель спортивных товаров Nike выпустил рекламу об объединяющей силе спорта. В ролике снялись больше 50 спортсменов. Но самое интересное — это монтаж.

Реклама получила название «You canʼt stop sport» («Ты не можешь остановить спорт»). Экран разделен на две части, происходящее в одной дополняется движением в другой.

В ролике можно увидеть баскетболиста Леброна Джеймса, теннистистку Серену Уильямс, игрока в американский футбол Колина Коперника и других.

Рассказчицей выступает футболистка Меган Рапино. Она говорит о том, что спорт объединяет людей.

«Мы никогда не одиноки. И это наша сила. Когда мы сомневаемся, мы будем играть как один. Если нас не воспримут всерьез, мы докажем, что это неправильно. Если мы не подходим спорту, мы изменим спорт», — говорит она.

Ролик уже набрал на Youtube 7,8 млн просмотров.

Фото: Tada Images / Shutterstock