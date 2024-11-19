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Nike представила первые кроссовки, напечатанные на 3D-принтере

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Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Nike представила кроссовки Air Max 1000, выпущенные в коллаборации со стартапом Zellerfeld, который печатает обувь по ноге заказчика. Новинка напоминает классические Air Max 1, но в современном прочтении — за исключением воздушной камеры в подошве, кроссовки целиком созданы на 3D-принтере.

Nike представила первые кроссовки, напечатанные на 3D-принтере
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Технология 3D-печати позволяет чередовать плотность и структуру материала, чтобы напечатать целый кроссовок с прочной подошвой, которая поддерживает стопу, и эластичной верхней частью. Благодаря этому Air Max 1000 легко надеваются и снимаются, шнурки им не нужны.

Кроссовки Nike Air Max 1000. Фото: Nike


Презентация прошла на фестивале поп-культуры ComplexCon, там же можно было оформить предзаказ из ограниченной партии в 1000 пар кроссовок. 

Nike не сообщила, планируется ли более масштабный выпуск и какой будет розничная цена. На сайте Zellerfeld обувь, напечатанная на 3D-принтере, продается по цене от $159 до почти $400.

Air Max 1000 — не первая модель, для которой используется 3D-печать. В 2017 году Nike представила кроссовки VaporFly Elite Flyprint, отметив, что это первый случай, когда текстильный верх для спортивной обуви был напечатан на принтере.

Другие производители, например Adidas и New Balance, продают кроссовки с напечатанной промежуточной подошвой, которая улучшает амортизацию при ходьбе и беге. Adidas также экспериментирует с полностью напечатанной обувью, в декабре прошлого года компания представила модель Climacool24 с сетчатой структурой.

Фото на обложке: Nike

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