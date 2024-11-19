Nike представила первые кроссовки, напечатанные на 3D-принтере

Nike представила кроссовки Air Max 1000, выпущенные в коллаборации со стартапом Zellerfeld, который печатает обувь по ноге заказчика. Новинка напоминает классические Air Max 1, но в современном прочтении — за исключением воздушной камеры в подошве, кроссовки целиком созданы на 3D-принтере.
- Новости
Технология 3D-печати позволяет чередовать плотность и структуру материала, чтобы напечатать целый кроссовок с прочной подошвой, которая поддерживает стопу, и эластичной верхней частью. Благодаря этому Air Max 1000 легко надеваются и снимаются, шнурки им не нужны.
Презентация прошла на фестивале поп-культуры ComplexCon, там же можно было оформить предзаказ из ограниченной партии в 1000 пар кроссовок.
Nike не сообщила, планируется ли более масштабный выпуск и какой будет розничная цена. На сайте Zellerfeld обувь, напечатанная на 3D-принтере, продается по цене от $159 до почти $400.
Air Max 1000 — не первая модель, для которой используется 3D-печать. В 2017 году Nike представила кроссовки VaporFly Elite Flyprint, отметив, что это первый случай, когда текстильный верх для спортивной обуви был напечатан на принтере.
Другие производители, например Adidas и New Balance, продают кроссовки с напечатанной промежуточной подошвой, которая улучшает амортизацию при ходьбе и беге. Adidas также экспериментирует с полностью напечатанной обувью, в декабре прошлого года компания представила модель Climacool24 с сетчатой структурой.
Фото на обложке: Nike
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Как самозанятому стать ИП»
- 1 Nike и Adidas стали самыми любимыми брендами российских «зумеров» — исследование
- 2 Президент Nike Джон Донахью уйдет в отставку 14 октября
- 3 Nike и Lego заключили долгосрочное соглашение и планируют выпуск совместных продуктов
- 4 Гонка технологий: какие спортивные инновации используются на Олимпиаде
ВОЗМОЖНОСТИ
19 ноября 2024
20 ноября 2024
21 ноября 2024
25 ноября 2024
25 ноября 2024