Nike создаст виртуальный мир Nikeland

Производитель спортивной одежды и обуви Nike и игровая платформа для подростков создадут виртуальный мир Nikeland. Вселенная появится на самой игровой онлайн-платформе Roblox. Пользователи смогут одевать своих цифровых двойников в кроссовки и одежду Nike.

«Существование» в мире будет бесплатным, но здесь можно будет протестировать новые продукты и изучить интересы потребителей, сообщил телеканал CNBC.

Мир создадут по образцу действующей штаб-квартиры компании, где будут здания, стадионы, спортивные арены, где игроки смогут состязаться в различных играх.

В дальнейшем компания планирует запустить в свой мир на Roblox возможность виртуального пребывания на глобальных спортивных событиях.

Ценность своего виртуального мира Nike видит в том, чтобы выстроить общение с новым поколением спортсменов, сделать их поклонниками бренда, чтобы в будущем это привело к реальным продажам.

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