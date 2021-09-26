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Nike предупреждает о перебоях с поставками накануне предновогоднего сезона

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американская компания Nike предупредила покупателей о возможной нехватке одежды и обуви в преддверии предновогоднего сезона из-за проблем с поставками, вызванных пандемией COVID-19.

Nike предупреждает о перебоях с поставками накануне предновогоднего сезона

Как сообщает Business Insider, производитель встретился с целым рядом трудностей, начиная от сокращения числа рабочих на своих заводах и заканчивая перебоями в поставке продукции. Во Вьетнаме, где ведется существенная производственная деятельность компании, большинство заводов Nike не работают из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«На сегодняшний день компания потеряла 10 недель производства во Вьетнаме», — рассказал финансовый директор Nike Мэтт Френд.

В компании ожидают, что выручка в 2022 году вырастет в однозначных числах по сравнению с двузначным ростом в 2021 году. 

«Потерянные недели производства в сочетании с более длительным временем транспортировки приведут к нехватке запасов на рынке в течение следующих нескольких кварталов», — добавил Френд.

Для покупателей это будет означать сокращение ассортимента и возможный дефицит спортивной одежды и обуви от американского производителя.

В июне компания опубликовала отчет за финансовый 2021 год, который завершился в конце мая. Согласно ему, выручка Nike за год выросла на 19% и составила $44,5 млрд, а чистая прибыль равнялась $5,7 млрд.

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Фото: Unsplash

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