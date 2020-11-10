Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Nike выпустит новую версию кроссовок Air Max 90 под названием «Москва»

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина
Американский производитель спортивных товаров Nike представил эксклюзивную пару кроссовок модели Air Max 90. Кроссовки получили название Moscow («Москва») и выпущены в честь празднования 30-летия модели Air Max 90. Об этом сообщает Hypebeast.
Nike выпустит новую версию кроссовок Air Max 90 под названием «Москва»
«Решение отдать дань уважения российскому городу является отсылкой к популярности Air Max 90 в стране. Они стали первыми кроссовками Nike, получившими широкое признание в России», — говорится в сообщении.

Кроссовки выполнены в серой цветовой гамме, которая, по заявлению компании, является отсылкой к архитектуре города и осеннему небу над российской столицей. Рыжие и голубые вставки на обуви символизируют огни ночной Москвы. Светоотражатели «напоминают небоскребы на горизонте» города.

nike moscow

Среди других особенностей новой версии кроссовок — слова «Скорость» и «Город», написанные кириллицей. Отмечается, что они являются отражением динамизма Москвы.

Кроссовки изготовлены из кожи и замши, а «силуэт адаптирован для 2020 года: с более низким мыском и оригинальным логотипом компании».

1/2
2/2

Nike Air Max 90 Moscow поступят в продажу 14 ноября. Они будут представлены в нескольких розничных магазинах Москвы, а также на сайте и в мобильном приложении SNKRS. Цена пары не раскрывается.

Фото: Hypebeast

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2020

New Data Tech

12 ноября 2020

Грантовый конкурс Умник-НТИ по тематикам рынка Нейронет

13 ноября 2020

Tour.Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма