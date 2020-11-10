Nike выпустит новую версию кроссовок Air Max 90 под названием «Москва»

«Решение отдать дань уважения российскому городу является отсылкой к популярности Air Max 90 в стране. Они стали первыми кроссовками Nike, получившими широкое признание в России», — говорится в сообщении.

Кроссовки выполнены в серой цветовой гамме, которая, по заявлению компании, является отсылкой к архитектуре города и осеннему небу над российской столицей. Рыжие и голубые вставки на обуви символизируют огни ночной Москвы. Светоотражатели «напоминают небоскребы на горизонте» города.

Среди других особенностей новой версии кроссовок — слова «Скорость» и «Город», написанные кириллицей. Отмечается, что они являются отражением динамизма Москвы.

Кроссовки изготовлены из кожи и замши, а «силуэт адаптирован для 2020 года: с более низким мыском и оригинальным логотипом компании».

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Nike Air Max 90 Moscow поступят в продажу 14 ноября. Они будут представлены в нескольких розничных магазинах Москвы, а также на сайте и в мобильном приложении SNKRS. Цена пары не раскрывается.

Фото: Hypebeast