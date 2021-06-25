Квартальная выручка Nike в $12 млрд стала рекордной за 50-летнюю историю компании. Показатели четвертого финансового квартала почти удвоились по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это связано с высоким отложенным спросом, вызванным пандемией COVID-19.

Выручка Nike за период январь-май 2021 года составила $12,3 млрд, что на 98% выше чем за аналогичный период 2020-ого. Наибольший вклад в этот показатель внесла Северная Америка – там продажи выросли на 141% до %5,38 млрд. Выручка в Европе, Ближнем Востоке и Африке прибавила 124%, в Южной Америке и АТР – 82%.

По итогам 2021-ого финансового года выручка Nike выросла на 19% по сравнению с предыдущим до $44,5 млрд. Прибыль увеличилась более чем вдвое – до $5,7 млрд. 2020 год был для компании убыточным как по показатели выручки, так и прибыли.

Выдающиеся финансовые результаты эксперты связывают с высоким отложенным спросом, сформированным из-за пандемии COVID-19 – покупатели начали возвращаться в офлайн-магазины.

После публикации отчета котировки Nike взлетели – по данным на 20.30 мск дневной рост составил 15% до $153,3 за бумагу.

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