Nike установил в Москве контейнеры для сдачи старых кроссовок на переработку

Производитель спортивных товаров Nike установил в Москве специальные контейнеры, куда можно сдать любые старые кроссовки на переработку. Об этом сообщает компания по внедрению систем раздельного накопления отходов «Сфера Экологии». Она является партнером проекта.

Контейнеры стоят:

в спортивном центре Nike Box Msk в Парке Горького;

в магазине Nike на Кузнецком мосту;

в отделе Nike в «Авиапарке»;

в «Савеловском дисконте» Nike Factory Store.

Отмечается, что в «Савеловском дисконте» до 17 декабря за каждую сданную пару обуви можно получить скидку 300 рублей на покупку новых кроссовок.

Фото: «Сфера Экологии»

Инициатива развивается в рамках корпоративной программы переработки кроссовок Reuse-a-shoe. В России Nike запустил программу в июле этого года. На первом этапе работал только один пункт сбора кроссовок — в Парке Горького.

Из контейнеров обувь забирает организация «Сфера Экологии» и передает их на Дмитровский завод РТИ, где ведется переработка отходов. В результате старые кроссовки превращают в сырье для дальнейшего использования.

Из подошвы получают резиновую крошку, которая используется при создании покрытий для детских и спортивных площадок. Из текстиля — текстильную пряжу, из фурнитуры — пластиковую крошку и металлический лом.

Фото: Alina Boldina / Shutterstock