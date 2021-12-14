Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Nike купила производителя виртуальных кроссовок RTFKT Studios

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Nike приобрела NFT-студию RTFKT, которая создает коллекционные предметы для метавселенных, сообщила пресс-служба компании.

Nike купила производителя виртуальных кроссовок RTFKT Studios

Условия сделки не раскрываются. Nike рассчитывает, что сделка ускорит цифровую трансформацию компании.

«Это приобретение является еще одним шагом, который ускоряет цифровую трансформацию Nike и позволяет нам обслуживать спортсменов и создателей на стыке спорта, творчества, игр и культуры. Наш план состоит в том, чтобы инвестировать в бренд RTFKT, обслуживать и развивать их инновационное и творческое сообщество, а также расширять цифровое присутствие и возможности Nike», — сообщил гендиректор Nike Джон Донахью.

RTFKT основана в 2020 году Бенуа Паготто, Крисом Ле и Стивеном Василевым. Студия использует новейшие игровые движки, NFT, аутентификацию на блокчейне и дополненную реальность для создания эксклюзивных виртуальных кроссовок и других продуктов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: TonyV3112 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Не только цифровое искусство: 5 практических способов использовать NFT
  2. 2 «Цифровой человек как услуга» — японская компания создает помощника в виртуальной реальности
  3. 3 Стартап с российскими корнями ZeroAvia по разработке водородных двигателей привлек $35 млн
  4. 4 Уральский IT-стартап Paycon привлек $298 тыс. на международную экспансию
  5. 5 Российский сервис аренды девайсов My Device привлек $1,9 млн на развитие в США
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 декабря 2021

SDV Digital Nomad Hiring Weekend

15 декабря 2021

Javathon

15 декабря 2021

Future Food Акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ