Nike купила производителя виртуальных кроссовок RTFKT Studios

Nike приобрела NFT-студию RTFKT, которая создает коллекционные предметы для метавселенных, сообщила пресс-служба компании.
Условия сделки не раскрываются. Nike рассчитывает, что сделка ускорит цифровую трансформацию компании.
«Это приобретение является еще одним шагом, который ускоряет цифровую трансформацию Nike и позволяет нам обслуживать спортсменов и создателей на стыке спорта, творчества, игр и культуры. Наш план состоит в том, чтобы инвестировать в бренд RTFKT, обслуживать и развивать их инновационное и творческое сообщество, а также расширять цифровое присутствие и возможности Nike», — сообщил гендиректор Nike Джон Донахью.
RTFKT основана в 2020 году Бенуа Паготто, Крисом Ле и Стивеном Василевым. Студия использует новейшие игровые движки, NFT, аутентификацию на блокчейне и дополненную реальность для создания эксклюзивных виртуальных кроссовок и других продуктов.
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Фото на обложке: TonyV3112 /
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