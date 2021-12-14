Nike купила производителя виртуальных кроссовок RTFKT Studios

Условия сделки не раскрываются. Nike рассчитывает, что сделка ускорит цифровую трансформацию компании.

«Это приобретение является еще одним шагом, который ускоряет цифровую трансформацию Nike и позволяет нам обслуживать спортсменов и создателей на стыке спорта, творчества, игр и культуры. Наш план состоит в том, чтобы инвестировать в бренд RTFKT, обслуживать и развивать их инновационное и творческое сообщество, а также расширять цифровое присутствие и возможности Nike», — сообщил гендиректор Nike Джон Донахью.

RTFKT основана в 2020 году Бенуа Паготто, Крисом Ле и Стивеном Василевым. Студия использует новейшие игровые движки, NFT, аутентификацию на блокчейне и дополненную реальность для создания эксклюзивных виртуальных кроссовок и других продуктов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!