Майнинг-проект экс-министра связи Никифорова учредил компанию по производству электроэнергии

«Иннополис тех» – майнинг-проект бывшего министра связи РФ Николая Никифорова – учредил компанию по добыче электроэнергии. В конце в конце 2023 года этот же проект купил теплоэлектростанцию на 52 МВт в Ярославской области.

ООО «Иннополис тех», 97% в капитале которого принадлежит бывшему министру связи РФ Николаю Никифорову, учредил компанию ООО «Иннополис тех фабрика». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Единственным учредителем «Иннополис тех фабрика» числится «Иннополис тех». Генеральным директором обеих компаний является Николай Никифоров.

Зарегистрированными для «Иннополис тех фабрика» видами деятельности в частности являются производство электроэнергии и производство электроэнергии тепловыми электростанциями.

В конце 2023 года «Иннополис тех» купила Тутаевскую ПГУ в Ярославской области – это парогазовая теплоэлектростанция мощностью 52 МВт. В сделку вошли в том числе котельное оборудование, газовые и тепловые сети.

Ранее Николай Никифоров анонсировал запуск проекта по майнингу криптовалюты на электростанциях. В рамках проекта его создатели намерены получить самую низкую в мире себестоимость добычи биткоина.

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