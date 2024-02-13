Ключевой индекс японского фондового рынка взлетел до максимума за 34 года

Ключевой индекс японского фондового рынка взлетел до максимума за 34 года. Nikkei 225 закрылся на уровне 38 тыс. пунктов – стремительному росту способствовали подорожание акций технологических компаний и многообещающие прогнозы.

Индекс Nikkei 225 достиг уровня 38 тыс. пунктов – это максимальное значение с 1990 года. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

В последний день торгов Nikkei 225 поднялся на 2,97%. Стремительный рост индекса начался после новогодних праздников. Этому способствовали в частности подорожание акций технологических компаний и многообещающие прогнозы о корпоративных доходах.

Индекс Nikkei 225 основывается на капитализации 225 крупнейших компаний, торгуемых на Токийской бирже (TSE).

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