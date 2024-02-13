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Ключевой индекс японского фондового рынка взлетел до максимума за 34 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ключевой индекс японского фондового рынка взлетел до максимума за 34 года. Nikkei 225 закрылся на уровне 38 тыс. пунктов – стремительному росту способствовали подорожание акций технологических компаний и многообещающие прогнозы.

Ключевой индекс японского фондового рынка взлетел до максимума за 34 года

Индекс Nikkei 225 достиг уровня 38 тыс. пунктов – это максимальное значение с 1990 года. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

В последний день торгов Nikkei 225 поднялся на 2,97%. Стремительный рост индекса начался после новогодних праздников. Этому способствовали в частности подорожание акций технологических компаний и многообещающие прогнозы о корпоративных доходах.

Индекс Nikkei 225 основывается на капитализации 225 крупнейших компаний, торгуемых на Токийской бирже (TSE).

Фото на обложке: nyker / Shutterstock

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