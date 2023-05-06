Nintendo останется в России до конца 2025 года

Японский разработчик игровых консолей Nintendo вынужден сохранять свое присутствие в России до конца 2025 года, как следует из годовой отчетности ООО «Нинтендо ру». «Минимальное присутствие» связано с необходимостью исполнения обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров.

«[Дочерняя] организация планирует, что режим минимальной деятельности будет действовать как минимум до конца 2025 года, в том числе из-за наличия у компании обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров», — цитирует документ ТАСС.

Российское подразделение компании планирует провести соответствующую подготовку к переходу в режим минимальной деятельности до конца первого полугодия 2023 года.

Заявленная гибернация предполагает расторжение договоров с поставщиками и покупателями, сокращение штата, но продолжение всех необходимых действий по гарантийным обязательствам.

Также известно, что российское юрлицо Nintendo списало ряд своих активов, включая основные средства (6,1 млн рублей), рекламные материалы и товары (21,7 млн рублей) которые теперь подлежат утилизации ввиду «непригодности для дальнейшей реализации».

В настоящее время товары компании в России поставляются с помощью схемы параллельного импорта, так как официальные продажи были приостановлены в марте 2022 года.

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