Китайский производитель Nio поставил первую партию электромобилей

Китайский производитель Nio, который недавно успешно вышел на биржу, поставил первую партию электромобилей. Пока компания работает только в Китае, в ближайшие несколько лет планирует выйти на мировой рынок. По ценам на машины Nio является прямым конкурентом Tesla.
О поставке клиентам первой партии электромобилей Nio сообщает CNBC.
Клиенты Nio получили электроседаны модели ET7. Электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды, имеет запас хода около 1000 км. Машина оснащена двумя двигателями общей мощностью 653 л. с., аккумулятором емкостью 150 кВт/ч.
ET7 в базовой комплектации стоит от $69 тыс. Для сравнения, Tesla Model S 2021 года выпуска, по информации на официальном сайте автопроизводителя, продается по цене от $143 тыс., однако по заявленным характеристикам модель Tesla значительно мощнее китайской ET7 от Nio.
Тест-драйв модели ET7 проводили в 80 городах в начале марта текущего года. Тогда же Nio вышла на Гонконгскую биржу без проведения эмиссии. Акции компании показали рост в первые дни торгов. После объявления о поставках они также выросли.
Пока Nio работает только в Китае и поставляет электромобили на местный рынок. В прошлом году компания объявила, что планирует выйти на рынки Германии, Швеции, Нидерландов и Дании, а к 2025 году расширить географию присутствия до 25 стран.
Фото на обложке: askarim /
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