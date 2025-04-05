Nissan изучит возможность перевода части производства в Америку

Японский автопроизводитель Nissan Motor решил изучить возмоность перевода части производства на территорию США с целью избежать новых таможенных пошлин. Администрация президента Дональда Трампа ввела ограничения на товары из 185 стран и регионов, для некоторых действуют стандартные тарифы в 10%, но для некоторых государств пошлины существенно выше. В таких условиях крупный бизнес ищет выходы, от чего могут страдать средний и малый бизнесы .

Такую версию, в частности, высказывает деловая газета Nikkei, которая сообщила о планах Nissan. Не названные источники сообщают, что концерн раздумывает над передислокацией мощностей из префектуры Фукуока. Местный завод специализируется на сборке популярных в США SUV Rogue.

Газета также узнала, что Nissan может отказаться от запланированных сокращений и заморозки процессов на текущих американских объектах компании. Речь про локацию в Теннесси, где производят все тот же Rogue. Аналогичным образом собирается поступить и Toyota, у которой в Северной Америке также расположено собственное подразделение.

Япония стала одной из тех стран, которым завысили пошлины — на 24%. С учетом отдельных пошлин на автопродукцию это существенно усложняет работу производителей.

У Китая ставки еще выше. Из-за новых тарифов страна вводит ответные пошлины, а также заморозила сделку по TikTok.

Как уже было сказано, отдельные пошлины США ввели на автомобили. В ответ на это британский Jaguar Land Rover решил приостановить поставки в Америку (Bloomberg).

Еще ряд автопроизводителей, как и Nissan, задумались о переводе части производства в США. Среди них: Volvo, Mercedes, Volkswagen (Bloomberg).

Вводимые Трампом пошлины негативно скажутся на рынке самих Штатов, считает экономист банка JPMorgan Chase Майкл Фероли: он прогнозирует снижение ВВП и безработицу вплоть до 5,3% (Bloomberg).

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) выпустила заявление о том, что пошлины Трампа ведут к вступлению мировой торговой системы «в критическую фазу».

И хотя президент США готов пересмотреть пошлины при торговле с Вьетнамом, Индией и Израилем (а также с Китаем, если сделку по TikTok одобрят), в целом мировой рынок реагирует на новую политику негативно (CNN).

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