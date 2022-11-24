Завод Nissan в Петербурге перешел в государственную собственность

Nissan передал свой завод в Петербурге в собственность государства РФ. Предприятие теперь принадлежит подконтрольному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Ранее оно же получило российские активы французского автоконцерна Renault.
О переходе ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» – российского предприятия Nissan – в собственность ФГУП «НАМИ» свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. «НАМИ», подконтрольное Минпромторгу, владеет 100% акций компании. В сделку также вошел маркетинговый центра Nissan в Москве, о чем Минпромторг сообщал в октябре.
Nissan продал активы за €1, объяснив, что не сможет в текущих условиях возобновить работу предприятий. Петербургский завод Nissan не работает с марта, поставки автомобилей в Россию не ведутся. Убытки от прекращения деятельности в России Nissan оценила в $687 млн.
ФГУП «НАМИ» ранее получило российские активы активы французского автоконцерна Renault. Организация стала владельцем 67,69% акций «Автоваза» из совместного с Nissan предприятия.
Фото на обложке: FotograFFF /
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