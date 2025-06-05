Японский Nissan подал заявки в Роспатент на регистрацию брендов элитных и гоночных машин

Компания собирается оформить права на торговую марку Nissan в различных вариантах, эмблемы, а также зарегистрировать бренды люксовых и гоночных машин Infiniti и Nismо и демократичных Datsun. Бренды регистрируются по классам МКТУ 12, 35, 36 и 37 (транспортные средства, торговля и строительство, финансовые услуги), что позволяет строить автосалоны.

Nissan ушел из России в 2022 году, оценив убытки в почти $1 млрд. Завод японской компании в Санкт-Петербурге был национализирован и начал выпуск автомобилей Xcite.

Nismo — это официальное подразделение Nissan, специализирующееся на автоспорте и тюнинге дорожных автомобилей. Infiniti — автомобильный бренд класса люкс, а Datsun — марка бюджетного автомобиля для рынка развивающихся стран.

Росаккредитация в 2025 году выдавала сертификаты на ввоз в страны Таможенного союза, в том числе в Россию, партий автомобилей Nissan, произведенных в Японии. В мае ООО «Терра Ассистанс» и ООО «Меридиан» оформляли декларации соответствия на доставку ограниченных партий (от 1 до 6 машин) автомобилей Infiniti QX80. Испытания автомобилей проходили в российских лабораториях.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит полагает, что у Nissan есть намерением вернуться в Россию в том или ином качестве, например, продолжив осуществлять поставки автомобилей, произведенных за пределами России. Также компания хочет обеспечить защиту своих прав на эти бренды и не допустить их регистрацию за третьими лицами.

Согласно российскому законодательству, неиспользуемые товарные знаки могут быть аннулированы через три года. Поэтому на 2025 год пришелся всплеск заявок от ушедших компаний, которые не хотят потерять свои активы на российском рынке, говорит юрист практики «Интеллектуальная собственность» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Яна Барсукова.

«Сейчас нематериальные активы составляют до 90% стоимости зарубежных компаний и их потеря может привести к несоизмеримому убытку и потере конкурентных преимуществ на рынке», — считает юрист.

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП, патентный поверенный Эльдар Гулиев указывает, что компания Nissan уже имеет в своем портфеле серию зарегистрированных товарных знаков, в том числе Nismo, Infiniti и Datsun. На сегодняшний день эти товарные знаки являются действующими.

«Регистрация товарных знаков не означает желание той или иной компании вернуться на наш рынок. Такие заявки на товарные знаки можно назвать "защитными регистрациями"», — констатировал Гулиев.

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