Nissan пытается стабилизироваться за чужой счёт. Компания просит отсрочку платежей у поставщиков
У Nissan снова кассовый разрыв. Японский автопроизводитель обратился к поставщикам в Великобритании и ЕС с просьбой отложить платежи, чтобы подтянуть ликвидность к концу первого финквартала, традиционно наименее прибыльного и наиболее сложного для автопроизводителей. В распоряжении Reuters оказались внутренние письма и документы, из которых следует: компания системно оттягивает расчёты, пытаясь таким образом удержаться на плаву.
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Компания не заставляет — а «предлагает варианты»: отсрочка оплаты в обмен на более высокую сумму в будущем или немедленный расчёт с помощью банков-посредников (например, HSBC), которому Nissan позже вернёт деньги с процентами. Только за июнь Nissan рассчитывает оттянуть платежи минимум на 59 млн € — в расчёте на 12+ компаний, включая ManpowerGroup и Mitsui O.S.K. Lines.
Причина понятна: чистый убыток Nissan за прошлый фингод — $4,5 млрд, продажи падают, модельный ряд устарел, а акции с начала года просели на 27%. Новый CEO Айван Эспиноза, вступивший в должность в апреле, уже объявил масштабную «реструктуризацию под нож»: минус 15% персонала, минус 7 заводов и минус 500 млрд иен расходов ($3,4 млрд) за два года.
Но кризис ближе, чем кажется. В первом квартале Nissan ожидает отрицательный свободный денежный поток — минус $3,8 млрд, хуже, чем год назад, когда было $2,1 млрд. У Nissan остаётся $15,1 млрд кэша, но на этот год — долгов на $4,8 млрд. Кредитный рейтинг — уже на уровне «мусорного», и ещё одно понижение может закрыть доступ к дешёвому финансированию. Меж тем к 2026 финансовому году компания нацелена на положительный свободный денежный поток.
Сейчас поставщикам приходят письма с просьбами о «срочной поддержке», которые исходят от сотрудников закупок и казначейства. В документах также фигурирует цель на 150 млн € экономии, которую закупочные команды должны закрыть до начала следующего квартала.
Это не первый раз, когда Nissan тянет с выплатами. И похоже — не последний. В компании говорят, что «не принуждают» контрагентов, но альтернатива — либо ждать, либо искать финансирование самостоятельно. В обмен — проценты. Вроде честно. Но по сути — перекладывание кассового разрыва на плечи партнёров. И если такие запросы уйдут в Индию, Азию и Японию — это уже не просто кассовый разрыв. Это — сигнал рынку, что бренд с мировым именем может снова оказаться в списке кандидатов на кризис.
Рынок реагирует: бумаги Nissan упали на 0,4% в Токио, а аналитики говорят прямо — ситуация тревожная. Пока компания перестраивается, ей надо где-то взять деньги. И проще всего — взять паузу. Даже если её придётся оплатить позже и с наценкой.
Фото на обложке: oleg_aryutkin / Shutterstock / FOTODOM
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