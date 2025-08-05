Nissan режет косты: автогигант готовит волну сокращений в Европе
Японский автопроизводитель Nissan начал переговоры с профсоюзом о возможных сокращениях в европейском региональном офисе. Под удар попали 560 сотрудников офиса в пригороде Парижа. Это часть масштабной реструктуризации, которую объявил новый CEO компании Иван Эспиноса.
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Под раздачу — центр управления
Консультации проходят в региональном офисе Nissan Automotive Europe, расположенном в Монтиньи-ле-Бретоннё (Франция). В этой точке работают около 560 человек — офис координирует бизнес Nissan не только в Европе, но и в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Океании.
Компания подтвердила начало переговоров с представителями сотрудников. Внутренние документы и переписка, с которыми ознакомилось агентство Reuters, указывают на то, что обсуждение началось с добровольных увольнений. Принудительные шаги — если и будут — только после этой стадии.
Срок — октябрь, решение — пока в воздухе
Стороны планируют завершить переговоры до 20 октября, а подробности будут доведены до персонала в ноябре.
«Мы действуем внимательно, прозрачно и в полном соответствии с законом», — заявил Массимилиано Мессина, заместитель председателя Nissan в регионе, в письме от 31 июля.
При этом, по его словам, финального решения пока не принято.
Новый глава, новая стратегия
В апреле этого года пост CEO занял Иван Эспиноса. Сразу после назначения он объявил масштабную реструктуризацию всей группы. В планах — сократить:
- около 15% штата по всему миру,
- глобальные производственные мощности на треть — с 17 заводов до 10,
- годовой объём производства — до 2,5 млн автомобилей.
Цель — сэкономить 500 млрд иен, или примерно $3,4 млрд. Причина такой жёсткой зачистки — резкое падение продаж в США и Китае, спровоцированное прежней экспансионистской стратегией компании.
Заводы тоже под нож
Параллельно с офисными сокращениями Nissan закрывает заводы:
- производство на мексиканском заводе Civac завершится к марту 2026 года,
- японский завод в Оппаме остановится к марту 2028 года,
- предприятие Nissan-Shatai в Сёнане — к марту 2027 года.
Таким образом, реструктуризация охватывает сразу три континента: Азию, Европу и Латинскую Америку.
Европа теряет вес
По данным на октябрь 2024 года, в зоне ответственности европейского офиса — около 19 000 сотрудников. При этом почти 60% из них находятся именно в Европе. На этом фоне возможные сокращения в Монтиньи-ле-Бретоннё — тревожный сигнал для всей структуры.
По словам источников, знакомых с ходом переговоров, в региональном офисе ожидаются серьёзные изменения. Под сокращение могут попасть не только отдельные сотрудники, но и целые функциональные блоки.
Фото на обложке: Scott Olson / Staff / Getty Images
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