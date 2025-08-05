Nissan режет косты: автогигант готовит волну сокращений в Европе

Японский автопроизводитель Nissan начал переговоры с профсоюзом о возможных сокращениях в европейском региональном офисе. Под удар попали 560 сотрудников офиса в пригороде Парижа. Это часть масштабной реструктуризации, которую объявил новый CEO компании Иван Эспиноса.

Под раздачу — центр управления

Консультации проходят в региональном офисе Nissan Automotive Europe, расположенном в Монтиньи-ле-Бретоннё (Франция). В этой точке работают около 560 человек — офис координирует бизнес Nissan не только в Европе, но и в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Океании.

Компания подтвердила начало переговоров с представителями сотрудников. Внутренние документы и переписка, с которыми ознакомилось агентство Reuters, указывают на то, что обсуждение началось с добровольных увольнений. Принудительные шаги — если и будут — только после этой стадии.

Срок — октябрь, решение — пока в воздухе

Стороны планируют завершить переговоры до 20 октября, а подробности будут доведены до персонала в ноябре.

«Мы действуем внимательно, прозрачно и в полном соответствии с законом», — заявил Массимилиано Мессина, заместитель председателя Nissan в регионе, в письме от 31 июля.

При этом, по его словам, финального решения пока не принято.

Новый глава, новая стратегия

В апреле этого года пост CEO занял Иван Эспиноса. Сразу после назначения он объявил масштабную реструктуризацию всей группы. В планах — сократить:

около 15% штата по всему миру,

глобальные производственные мощности на треть — с 17 заводов до 10,

годовой объём производства — до 2,5 млн автомобилей.

Цель — сэкономить 500 млрд иен, или примерно $3,4 млрд. Причина такой жёсткой зачистки — резкое падение продаж в США и Китае, спровоцированное прежней экспансионистской стратегией компании.

Заводы тоже под нож

Параллельно с офисными сокращениями Nissan закрывает заводы:

производство на мексиканском заводе Civac завершится к марту 2026 года,

японский завод в Оппаме остановится к марту 2028 года,

предприятие Nissan-Shatai в Сёнане — к марту 2027 года.

Таким образом, реструктуризация охватывает сразу три континента: Азию, Европу и Латинскую Америку.

Европа теряет вес

По данным на октябрь 2024 года, в зоне ответственности европейского офиса — около 19 000 сотрудников. При этом почти 60% из них находятся именно в Европе. На этом фоне возможные сокращения в Монтиньи-ле-Бретоннё — тревожный сигнал для всей структуры.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, в региональном офисе ожидаются серьёзные изменения. Под сокращение могут попасть не только отдельные сотрудники, но и целые функциональные блоки.

Фото на обложке: Scott Olson / Staff / Getty Images