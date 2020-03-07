Nissan сократит производство автомобилей в России

Единственный завод Nissan в России, расположенный в Санкт-Петербурге, сократит производство автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Nissan подтвердили, что петербургский завод переходит на одну смену из-за «сложившейся непростой ситуации на рынке России». В компании подчеркнули, что замедление производства не связано с коронавирусом.

В компании ожидают вернуться к двухсменному графику, как только ситуация на рынке улучшится.

Российский завод Nissan выпускает модели X-Trail, Qashqai и Murano. В 2019 году завод выпустил на 7,4% меньше машин в годовом исчислении — 52,3 тысяч, свидетельствуют данные «Автостата».

Единственная модель, чьи объемы производства растут — Qashqai. Его выпуск в 2019 году вырос на 3% и достиг 27,3 тысяч. По данным источника Ъ, продажи Qashqai поддерживает тот факт, что модель закупают каршеринговые сервисы.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Nissan в России в 2019 году тоже снизились, причем резко — на 20%, до 65 тысяч машин. В 2020 году продажи продолжили падать, сократившись за январь на 1%.

При этом в агентстве «Auto-Dealer-СПб» сообщили, что, по их данным, продажи автомобилей Nissan в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года и январе 2020 года, наоборот, росли — на 29% и 17% соответственно. По итогам 2019 года .

В «Автостате» полагают, что основная проблема Nissan в России — узкий модельный ряд, который давно не обновлялся, а сокращение производства грозит ростом цен на эти модели.

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