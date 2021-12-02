Nissan создал машину для космоса

Компания Nissan Motor Co., Ltd. представила прототип лунохода, разработанный совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).
Nissan и Японское агентство аэрокосмических исследований с января прошлого года ведут работы над адаптацией автомобильных технологий к луноходам. В частности, речь идет о системе контроля моторов и полном приводе e-4ORCE, обеспечивающем предсказуемый баланс тяги вне зависимости от дорожных условий, сообщили RB.RU в пресс-службе автопроизводителя.
Первым серийным автомобилем с этой технологией стал электрический кроссовер Ariya. Е-4ORCE контролирует момент и тормозное усилие на каждом колесе, что обеспечивает нужный баланс тяги в сложных дорожных условиях: на снегу, льду или в дождь.
Nissan планирует внедрить новые лунные разработки в свои автомобили
«Области применения автомобилей и ситуации вождения очень разнообразны. Мы стремимся к достижению максимальных динамических характеристик с применением наших исследований и разработок и считаем, что ноу-хау, полученные в результате совместных исследований с JAXA, позволят внедрить в наши автомобили инновации, которые принесут пользу клиентам», – отметил Тосиюки Накадзима, главный руководитель отдела перспективного автомобилестроения, отвечающий за разработку системы управления e-4ORCE в Nissan.
Луноход имеет конструкцию в виде небольшого квадратного блока, смонтированного на четырехколесное шасси с электродвигателями и аккумулятором.
Колеса новинки управляются независимо друг от друга
Луноход должен уметь перемещаться по порошкообразной, скалистой и неровной поверхности Луны, а также быть энергоэффективным. Более детальные характеристики прототипа пока не разглашаются.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Nissan
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Tesla начала сбор заявок на детские квадроциклы по цене $1900
- 2 Топ-5 аэрокаров, которые могут стать первыми серийными летающими авто
- 3 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 4 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 5 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
ВОЗМОЖНОСТИ
02 декабря 2021
02 декабря 2021
03 декабря 2021