Nissan создал машину для космоса

Nissan и Японское агентство аэрокосмических исследований с января прошлого года ведут работы над адаптацией автомобильных технологий к луноходам. В частности, речь идет о системе контроля моторов и полном приводе e-4ORCE, обеспечивающем предсказуемый баланс тяги вне зависимости от дорожных условий, сообщили RB.RU в пресс-службе автопроизводителя.

Первым серийным автомобилем с этой технологией стал электрический кроссовер Ariya. Е-4ORCE контролирует момент и тормозное усилие на каждом колесе, что обеспечивает нужный баланс тяги в сложных дорожных условиях: на снегу, льду или в дождь. Nissan планирует внедрить новые лунные разработки в свои автомобили

Эту технологию Nissan адаптировал к прототипу лунохода, построенному совместно с JAXA. Благодаря точной дозировке момента, при активной системе e-4ORCE колеса ровера не закапываются на сыпучих поверхностях, и он может продолжать движение, расходуя при этом меньше энергии. «Области применения автомобилей и ситуации вождения очень разнообразны. Мы стремимся к достижению максимальных динамических характеристик с применением наших исследований и разработок и считаем, что ноу-хау, полученные в результате совместных исследований с JAXA, позволят внедрить в наши автомобили инновации, которые принесут пользу клиентам», – отметил Тосиюки Накадзима, главный руководитель отдела перспективного автомобилестроения, отвечающий за разработку системы управления e-4ORCE в Nissan.

Луноход имеет конструкцию в виде небольшого квадратного блока, смонтированного на четырехколесное шасси с электродвигателями и аккумулятором.

Колеса новинки управляются независимо друг от друга

Луноход должен уметь перемещаться по порошкообразной, скалистой и неровной поверхности Луны, а также быть энергоэффективным. Более детальные характеристики прототипа пока не разглашаются.

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Фото: Nissan