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Четверть работодателей планирует снизить зарплаты сотрудникам

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

27% российских работодателей думают о том, чтобы в ближайшие полгода сократить зарплаты сотрудникам. Среди компаний с численностью от 100 до 250 человек показатель выше — 45%. Об этом говорят результаты опроса рекрутинговой компании HeadHunter, с которыми ознакомился Rusbase. 

Четверть работодателей планирует снизить зарплаты сотрудникам

По данным опроса, в 23% компаний зарплаты уже уменьшились. В основном речь идет о небольших компаниях, а также о бизнесе в Москве, Санкт-Петербурге, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. 

62% работодателей заявили, что зарплаты сотрудников не изменились с началом кризиса. 

12% компаний точно планируют сократить сотрудников в ближайшие полгода. Еще 25% считают это вероятным. Треть работодателей сказали, что не изменили планы по подбору персонала. 23% внепланово остановили подбор. 

При этом большинство компаний чувствуют себя стабильно — 36%. 33% работодателей оценивают положение своей компании как негативное. В августе прошлого года этот показатель составлял 10%. 

 Опрос проходил со 2 по 9 апреля среди 359 представителей российских компаний.

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock

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