Четверть работодателей планирует снизить зарплаты сотрудникам

27% российских работодателей думают о том, чтобы в ближайшие полгода сократить зарплаты сотрудникам. Среди компаний с численностью от 100 до 250 человек показатель выше — 45%. Об этом говорят результаты опроса рекрутинговой компании HeadHunter, с которыми ознакомился Rusbase.

По данным опроса, в 23% компаний зарплаты уже уменьшились. В основном речь идет о небольших компаниях, а также о бизнесе в Москве, Санкт-Петербурге, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

62% работодателей заявили, что зарплаты сотрудников не изменились с началом кризиса.

12% компаний точно планируют сократить сотрудников в ближайшие полгода. Еще 25% считают это вероятным. Треть работодателей сказали, что не изменили планы по подбору персонала. 23% внепланово остановили подбор.

При этом большинство компаний чувствуют себя стабильно — 36%. 33% работодателей оценивают положение своей компании как негативное. В августе прошлого года этот показатель составлял 10%.

Опрос проходил со 2 по 9 апреля среди 359 представителей российских компаний.