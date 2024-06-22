В Национальном клиринговом центре «зависло» свыше $5 млн из-за санкций против Мосбиржи

После введения санкций США против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра у ряда клиентов «Финам», «Цифра брокер», «БКС Мир инвестиций» в НКЦ «зависли» миллионы долларов США.
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На конференции Smart-Lab «РБК Инвестициям» об этом рассказали представители брокерских компаний. Так, у клиентов холдинга «Финам» заблокированы оказались 40 млн гонконгских ($5 млн) и не названное число американских долларов.
Президент инвестиционной корпорации Владислав Кочетков отдельно подчеркнул, что собственные средства «Финама» не заблокированы, а суммы, о которых идет речь, «в масштабах рынка очень небольшие».
Операционный директор «Цифра брокер» Галина Карякина сообщила, что заблокированной клиентской валюты в НКЦ не более 5%, а главная задача сейчас — конвертировать ее в рубль.
«В НКЦ вся валюта разделилась на две части: «свободную» и заблокированную, — объяснила она. — Вот «свободная» часть будет сконвертирована».
По поводу получения лицензии на разблокировку «зависшей» части компания намерена обратиться в Управление по контролю за иностранными активами США.
«БКС Мир инвестиций» не раскрывают суммы зависшей валюты, но руководитель департамента интернет-брокера Игорь Пимонов отмечает, что это «минимальные цифры». Причем собственные, а не клиентские.
Фото на обложке: Unsplash
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