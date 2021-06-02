Площадка SMM-TV запустила стендап, где над брендами шутят за их же деньги

На площадке SMM-TV, объединяющую большинство популярных соцсетей, состоялась премьера стендапа «Не на базаре», где резиденты комедийных шоу, в том числе, с российских телеканалов шутят над брендами и их продуктами за деньги самих брендов.

Ведущий шоу Денис Косяков известен по участию в проектах ТНТ и СТС «Остров» и «Дело было вечером». Среди приглашенных гостей – участник проекта «Пятницы» «Еда, я люблю тебя» Эд Мацаберидзе, комики Сергей Джакиенов и Александр Петросян.

В стендапе «Не на базаре» его участники шутят над брендами и их продуктами. Но не ради того, чтобы просто развлечь зрителя, а за деньги. «Рост интереса рекламодателей к новым digital-форматам лег в основу появления», – пояснили в SMM-TV – площадке-организаторе стендапа.

«Сегодня у проекта нет аналогов в социальных сетях, что дает нам большое преимущество в освоении новой ниши на рекламном рынке», – отметила Екатерина Игрунова, генеральный директор агентства M.A.F.I.A., являющегося сооснователем площадки.

Возможности SMM-TV позволяют вести прямой эфир одновременно на своем канале и в десятках пабликов в разных соцсетях. Выбирать, в каких именно пабликах над брендами будут шутить, выбирают под заказчика – бренд, в соответствии с портретом его покупателя. Контент готовится под интересы целевой аудитории и транслируется от имени сообществ.

«Спрятаться от рекламы в интернете сейчас ни у кого не получится. Она может раздражать, быть смешной, скучной, пошлой – любой. Мы рассматриваем рекламу как контент, и верим, что можно сделать ее действительно интересной», – отметил Иван Кузьмичев генеральный директор агентства «Практика медиа» – сооснователя площадки.

По мнению основателей площадки SMM-TV, к концу 2021 года их канал сможет привлечь 200 млн рублей рекламных бюджетов.

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Фото: SMM-TV