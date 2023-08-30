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Отельеры в России рассматривают введение формата размещения «все включено» без алкоголя

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские отельеры начали рассматривать введение формата размещения «все включено», но без алкоголя. Протестировать такой формат пока готова только одна сеть гостиниц – там заявили, что некоторые их клиенты не пьют и не хотят видеть тех, кто это делает.

Отельеры в России рассматривают введение формата размещения «все включено» без алкоголя

Российский гостиничный бизнес допускает введение нового формата размещения гостей – традиционное «все включено», но за исключением алкогольных напитков. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Российского союза туриндустрии.  

К введению такого формата выразила готовность одна сеть в Тверской области, объединяющая три отеля. Там сообщили, что часть их клиентов не употребляют алкогольные напитки и не хотят видеть людей, которые так делают.

В сети гостиниц также отметили, что размещение по формату безалкогольного «все включено» будет незначительно дешевле его традиционного варианта.

В формате «все включено» в России работают около 200 гостиниц, большинство из которых располагаются на черноморском побережье.

Фото на обложке: Pomelo / Shutterstock

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