Отельеры в России рассматривают введение формата размещения «все включено» без алкоголя

Российские отельеры начали рассматривать введение формата размещения «все включено», но без алкоголя. Протестировать такой формат пока готова только одна сеть гостиниц – там заявили, что некоторые их клиенты не пьют и не хотят видеть тех, кто это делает.
Российский гостиничный бизнес допускает введение нового формата размещения гостей – традиционное «все включено», но за исключением алкогольных напитков. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Российского союза туриндустрии.
К введению такого формата выразила готовность одна сеть в Тверской области, объединяющая три отеля. Там сообщили, что часть их клиентов не употребляют алкогольные напитки и не хотят видеть людей, которые так делают.
В сети гостиниц также отметили, что размещение по формату безалкогольного «все включено» будет незначительно дешевле его традиционного варианта.
В формате «все включено» в России работают около 200 гостиниц, большинство из которых располагаются на черноморском побережье.
Фото на обложке: Pomelo /
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