ЦБ: россияне смогут платить на маркетплейсах через сервисы небанковских платежей

Россияне смогут оплачивать товары на маркетплейсах не только через банки, но и через сервисы небанковских платежей. Банк России сейчас участвует в подготовке соответствующего законопроекта о поставщиках платежных услуг, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ Data Fusion. Ее слова приводит «Российская газета».

«Маркетплейсы смогут предоставлять финансовые сервисы либо через банки, либо через небанковских поставщиков. Мы сейчас готовим об этом закон, потому что хотим дать финтехам больше возможностей оказывать платежные услуги, их будет регулировать Центробанк», — сказала она. При этом нефинансовые сервисы — это прерогатива правительства, уточнила Набиуллина.

Что думают об этом эксперты

Допуск небанковских сервисов на рынок маркетплейс-платежей — важный шаг в сторону модернизации российской финансовой структуры, сказал Русбейс Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса брокерской компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС). По его словам, это поможет создать более благоприятную среду для здоровой конкуренции на рынке. По его мнению, продавцы выиграют за счет меньшей бюрократии и сниженных тарифов, а пользователи получат современные инструменты оплаты.

«Сейчас маркетплейсы сильно зависимы от ограниченного числа банковских партнеров, появление альтернативных платежных провайдеров может дать бизнесу больше свободы в выборе платежных решений и снизить издержки — благодаря меньшей комиссии за эквайринг и в целом стоимости обслуживания транзакций. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, которому трудно вести переговоры с крупными игроками рынка», — объяснил Бабошкин.

В то же время есть и риски, связанные с регулированием деятельности поставщиков небанковских платежей, остаются самым важным вопросом. «Самое главное — не просто допустить финтех, но еще и обеспечить надежность использования их услуг, чтобы не допустить мошенничества, каких-либо непредвиденных операционных сбоев и слабой защищенности данных пользователей. Хотя ЦБ и берет на себя регуляторную функцию, это в любом случае требует выстраивания новых механизмов надзора или модернизации текущих», — рассказывает эксперт.

Традиционным платежным системами их операторам, вероятно, придется искать пути адаптации к новым реалиям, продолжает Бабошкин. Несмотря на то, что они выигрывают в части устоявшейся инфраструктуры, доверия и глубокой интеграции в бизнес-процессы, конкуренция с финтехами может быть ощутимо высокой. «Вероятно, баланс сил начнет меняться не в пользу традиционных платежных систем. Тем не менее, кардинального, резкого смещения в сторону финтеха произойти не должно», — резюмировал эксперт.

Закон о небанковских поставщиках платежных услуг внесли в Госдуму в июле 2024 года. Предлагается установить основы их регулирования. Поставщики таких услуг смогут совершать переводы средств только после включения сведений о них в реестр ЦБ. Прошлым летом Национальный совет финансового рынка заявил о рисках в создании новых платежных игроков. По мнению банков, они связаны с тем, что могут возрасти угрозы для кибербезопасности, риски дистанционного мошенничества, отмывания денежных средств и др.

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