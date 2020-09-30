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Genotek поможет своим сотрудникам избавиться от стресса с помощью сервиса YouTalk

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Genotek и онлайн-сервис для подбора психологов YouTalk запустили совместную программу, в рамках которой помогут сотрудникам медицинской компании справиться с тревогой.

Genotek поможет своим сотрудникам избавиться от стресса с помощью сервиса YouTalk

По данным совместного исследования Mind Share Partners, Qualtrics и SAP, 41,6% опрошенных сотрудников компаний чувствуют, что их психическое здоровье ухудшилось во время пандемии COVID-19. У 66,9% из них увеличился уровень стресса. Люди чаще испытывают эмоциональную усталость, грусть, раздражение, злость, вину, а также страдают бессонницей. Одни из главных причин — распространение вируса, финансовые трудности, изоляция и страх потерять работу.

Специалисты YouTalk оценят состояние сотрудников компании Genotek, поработают над снижением уровня стресса и расскажут руководителям, как не допустить выгорание в команде. Цель программы — создать комфортные условия для работы, усилить сплоченность коллектива и увеличить продуктивность.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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