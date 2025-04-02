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Работодатели стали ухудшать условия медстрахования сотрудников

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Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая
В 2024 году работодатели стремились ограничить свои издержки на ДМС за счет заключения договоров с меньшим набором рисков, следует из обзора Центробанка о развитии страхового рынка. Это значит, что полисы покрывали меньшее количество услуг. Взносы за ДМС при этом выросли на 17,9%, до 226,1 млрд рублей.
Работодатели стали ухудшать условия медстрахования сотрудников
  1. Новости

Выбор урезанных полисов позволил работодателям ограничить рост издержек на ДМС без снижения числа застрахованных сотрудников, уточняется в обзоре. Cредний размер страховой суммы на одного застрахованного снизился при этом почти в два раза, до 6,6 млн рублей. Средний взнос на одного человека (то есть стоимость полиса) не изменился и составил 7 тыс. рублей. Если бы покрытие осталось на уровне 2023 года, этот показатель должен был вырасти, поскольку услуги подорожали, указали в ЦБ.

С чем это связано? Клиники меняют прейскуранты и выходят на реальный уровень инфляции в размере 15–20%, а в некоторых случаях цена на лечение увеличивается до 60%, объяснил «Известиям» совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров. По его словам, это влияет на расчет стоимости полиса.

Также работодатели выбирают более дешевые клиники, подключают телемедицину и виртуальные медучреждения, последнее особенно популярно в регионах, говорит медицинский коммерческий директор страховой компании «Лучи» Наталья Красненкова. Так можно снизить стоимость полиса, но не терять в качестве медпомощи.

Компании также чаще стали использовать франшизу, когда часть суммы лечения должен покрыть сам сотрудник после обращения к врачу. Если в 2022 году только 15% работодателей оформляли полисы с франшизой, то сейчас ее использует уже каждая третья компания, указал Озеров. По его мнению, за один-два года показатель может достичь 50%.

  • Ранее опрошенные «Коммерсантом» страховые брокеры заявили, что в 2025 году стоимость полиса ДМС вырастет максимальными с 2022 года темпами. По разным оценкам, рост цен составит от 10% до 25%. По мнению участников рынка, это связано в первую очередь с повышением тарифов на медицинские услуги.

Фото на обложке: Alexey Kartsev / Shutterstock / FOTODOM

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