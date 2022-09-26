Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Большинство айтишников в России работают без профильного высшего образования — исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Большинство российских айтишников работают без профильного высшего образования. HeadHunter выяснил, что чем старше сотрудник, тем меньше шанс, что у него есть диплом IT-специалиста.

Большинство айтишников в России работают без профильного высшего образования — исследование

В своем исследовании HeadHunter основывался на сведениях, указанных в резюме. Аналитики проверили резюме 813 тысяч разработчиков и 2,7 млн человек, занятых в сфере IT.

По итогам анализа выяснилось, что 66% (около 170 тысяч человек) ныне работающих IT-специалистов не имеют высшего профильного образования. Остальные (34%, или треть), располагают таким образованием.

Чем старше специалист, тем меньше шанс, что у него есть профильное высшее – если среди разработчиков в возрасте от 25 до 34 лет 67% имеют непрофильное образование, то в группе 45 лет и старше такое образование имеют 78% участников исследования.

«Таким образом, если будет учтен критерий профильности высшего образование для отсрочки от частичной мобилизации, она затронет свыше 200 тысяч самых опытных и ценных программистов», – отметили в HH.ru.

Самая высокая доля айтишников, работающих без профильного высшего образования, зафиксирована в группе специалистов с большим опытом работы – от 3 до 9 лет, добавили авторы исследования.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии сентября в стартапах
  2. 2 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии августа в стартапах
  3. 3 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июля в стартапах
  4. 4 hh.ru проведет встречу для предпринимателей на тему HRtech
  5. 5 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июня в стартапах

ВОЗМОЖНОСТИ

27 сентября 2022

Акселератор Спринт

27 сентября 2022

«МСП: Акселератор креативных индустрий»

30 сентября 2022

Privacy Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ