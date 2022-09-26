Большинство айтишников в России работают без профильного высшего образования — исследование

Большинство российских айтишников работают без профильного высшего образования. HeadHunter выяснил, что чем старше сотрудник, тем меньше шанс, что у него есть диплом IT-специалиста.

В своем исследовании HeadHunter основывался на сведениях, указанных в резюме. Аналитики проверили резюме 813 тысяч разработчиков и 2,7 млн человек, занятых в сфере IT.

По итогам анализа выяснилось, что 66% (около 170 тысяч человек) ныне работающих IT-специалистов не имеют высшего профильного образования. Остальные (34%, или треть), располагают таким образованием.

Чем старше специалист, тем меньше шанс, что у него есть профильное высшее – если среди разработчиков в возрасте от 25 до 34 лет 67% имеют непрофильное образование, то в группе 45 лет и старше такое образование имеют 78% участников исследования.

«Таким образом, если будет учтен критерий профильности высшего образование для отсрочки от частичной мобилизации, она затронет свыше 200 тысяч самых опытных и ценных программистов», – отметили в HH.ru.

Самая высокая доля айтишников, работающих без профильного высшего образования, зафиксирована в группе специалистов с большим опытом работы – от 3 до 9 лет, добавили авторы исследования.

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