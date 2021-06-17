Агрегаторам такси в Москве запретили подключать к системе водителей с иностранными правами

Агрегаторам такси в Москве запретили подключать к системе водителей без надлежащего опыта и с иностранными водительскими удостоверениями, сообщается в telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Письма с соответствующими требованиями – прекратить подключать водителей, разосланы агрегаторам.

«Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру», – говорится в сообщении Дептранса.

По действующему законодательству, работать в такси можно только при наличии российских либо киргизских водительских удостоверений, а также если стаж вождения составляет не менее 3 лет.

В МАДИ привели данные, что за этого год инспекторы выявили на дорогах Москвы более 1700 случаев, когда водитель со стажем менее 3 лет и с иностранными правами получал заказ от крупных агрегаторов, что является нарушением закона.

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