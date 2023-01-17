Крупным российским компаниям разрешили не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» стран

Крупным российским компаниями разрешили не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» стран при принятии решений на собраниях акционеров. Указ об этом подписал Владимир Путин, мера будет действовать до конца 2023 года.
Указ Владимира Путина об обновленном порядке принятия решений на собраниях акционеров и советах директоров крупных российских компаний опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый порядок касается компаний, работающих в сферах торговли, машиностроения, энергетики. Условиям попадания под указ также является нахождение под санкциями контролирующего лица или бенефициара компании. Кроме того, выручка предприятия за прошедший год должна быть более 100 млрд рублей, и связанные с «недружественным» государством иностранные совладельцы должны иметь долю в компании не более 50%.
Предусмотренные указом президента порядок будет действовать до конца 2023 года. В тексте указа отмечается, что мера направлена на защиту национальных интересов России.
К «недружественным» странам в России относят Австралию, Великобританию, Исландию, Канаду, Монако, Норвегию, Южную Корею, Сингапур, США, Украину, Швейцарию, Японию и другие, говорится в утвержденном правительством перечне.
Фото на обложке: Pavel Bobrovskiy /
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