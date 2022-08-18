Без «Друзей»: из библиотеки «Кинопоиска» пропали старые фильмы и сериалы

«Полки» библиотеки российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» поредели на старые фильмы и сериалы. Сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» оказались недоступны на сайте сервиса. В компании пояснили это тем, что продление договоров с партнерами стало больше занимать времени.

Ранее онлайн-кинотеатры говорили, что санкции зарубежных студий санкции иностранных студий касаются только новинок. Сейчас ряд сервисов признает, что некоторые контракты с зарубежными кинопроизводителями могут не продлеваться на новые сроки, пишет «Коммерсантъ».

В пресс-службе «Кинопоиска» сообщили, что сейчас продление договора занимает больше времени, а проекты Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны. В сервисе заверили, что ведут переговоры с партнерами и продолжают расширять библиотеку.

Правообладатели не иницировали досрочное прекращение действия контрактов с российскими сервисами, заверили в Wink. Однако не исключено, что в некоторых случаях, после истечения сроков действия, контракты могут не продлевать.

На сложности с контрактами может повлиять также новый временный порядок исполнения обязательств перед правообладателями. Согласно документу, российские компании должны рассчитываться с правообладателями, которые применили те или иные антироссийские санкции, через специальный рублевый счет «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.

Сокращение контента может привести к стагнации российского рынка онлайн-кинотеатров. «ТМТ Консалтинг» предполагает, что по итогам этого года рост рынка неоператорских сервисов может составить только 12%, тогда как в 2021 году достиг 65%.

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