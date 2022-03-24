«Автоваз» выпустит на рынок импортозамещенные автомобили Lada

На российский рынок скоро поступят импортозамещенные вариации автомобилей Lada. В них будет меньше импортных деталей, с поставками которых в последние недели наблюдаются большие проблемы.
О работе автопроизводителя над замещением важных импортных комплектующих для своей продукции пишет пресс-служба «Автоваза».
«Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих», – заявили в «Автовазе».
В компании добавили, что такие автомобили поступят на рынок в ближайшие месяцы.
Как и многие другие компании, «Автоваз» столкнулся с большими проблемами при поставках импортных деталей. В апреле производитель намерен приложить «максимум усилий», чтобы восстановить логистические цепочки. Чтобы это было проще сделать, летний корпоративный отпуск перенесли на период с 4 по 24 апреля.
Группа «Автоваз» на две трети принадлежит французской Renault Group. Ее завод в Москве приостановил работу 25 февраля, затем продолжил 11 марта. 23 марта группа объявила, что вновь приостанавливает работу предприятия.
Выпуск машин также приостановили два завода «Автоваза» в Тольятти и Ижевске. Остановка производства продлится до конца рабочей недели, то есть 25 марта. Затем компания планирует запустить одну линию сборки автомобилей.
Фото на обложке: Andrei Kholmov /
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