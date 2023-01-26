Большинству сотрудников компаний хватает жизненных сил только на выполнение рабочих задач — опрос

Большинству сотрудников российских компаний хватает сил только на выполнение рабочих задач – их почти не остается на личную жизнь и быт, показал опрос. Каждый девятый его участник охарактеризовал свой уровень жизненной энергии как низкий.

Треть принявших участие в опросе респондентов признались, что их жизненной энергии хватает только на личную жизнь и хозяйственные дела. Более половины (51%) участников опроса отметили, что им, наоборот, хватает энергии только на выполнение рабочих задач.

У фрилансеров жизненную энергию отбирают постоянные переработки – об этом рассказали 48% респондентов. Большинство работающих не на дому (31%), в свою очередь, назвали частые созвоны с сотрудниками причиной для эмоционального выгорания.

Основной причиной выгорания финансистов по результатам опроса стала тревога за будущее компании – в этом признались 29% респондентов. Большая часть (33%) сотрудников сферы торговли беспокоятся о перспективах карьерного роста.

Каждый второй респондент знает, как восстановить свой жизненный ресурс, показал опрос. Самым популярным (26%) способом для этого стал отдых за просмотром сериалов.

В совместном опросе Fitmost и TenChat участвовали 11,6 тысяч представителей различных профессий.

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