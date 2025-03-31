«Коммерсантъ»: на юге Иркутской области предложили запретить майнинг до 2031 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с письмом к Владимиру Путину с предложением запретить майнинг в южной части региона до 15 марта 2031 года. Об этом сообщил «Коммерсантъ», который ознакомился с письмом. Ранее на юге региона действовал сезонный запрет.

Что предлагается? По мнению Кобзева, нужно ограничить деятельность добытчиков криптовалюты из числа юрлиц и физлиц. Глава Иркутской области также заявил, что надо разработать механизм возмездного изъятия мощности у майнеров в пользу социально значимых областных проектов.

Зачем нужен запрет? За последние пять лет, как пишет Кобзев, энергопотребление в Иркутской области выросло на 28%, и из-за майнинга в регионе сформировался энергодефицит. В юго-восточной части энергосистемы Сибири он может достичь 2,9 ГВт к 2030 году, однако уже сейчас возникают сложности с подключением новых промышленных и социальных потребителей, говорится в письме.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что Путин поставил на письме Кобзева визу «Рассмотреть и поддержать» и пометку «Доложите, мы же договорились навести здесь порядок в интересах области». 27 марта, по словам собеседников, вопрос рассмотрели на заочном заседании правкомиссии по развитию электроэнергетики. По ее итогам, вероятно, будет принято решение поддержать инициативу, добавили они.

В Минэнерго на запрос газеты не ответили. В аппарате главы Иркутской области оперативных комментариев также не предоставили.

Мнение участников рынка. Если запрет вместо сезонного станет полным, то на юге Иркутской области для майнеров сложится патовая ситуация из-за сложностей с подключением к сетям в других регионах, считают опрошенные изданием участники рынка. Глава Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов заявил, что организация против любых запретов — этой зимой, по его данным, высвободившиеся мощности никому не передали, так что из-за запрета энергоснабжающие организации недополучили значительную часть прибыли.

В конце декабря кабмин ввел запрет на майнинг в нескольких регионах России. В частности, на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края запрет будет действовать во время пиков энергопотребления. В 2025 году они пришлись на период с 1 января по 15 марта, а в последующие годы состоятся с 15 ноября по 15 марта.

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