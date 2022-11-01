Половина россиян не имеют денежных накоплений — опрос

Почти половина россиян не имеют денежных накоплений, показал опрос SuperJob. При этом каждый пятый участник исследования считает свой уровень финансовой грамотности высоким, примерно столько же смогут прожить на свои сбережения до двух месяцев.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали 1,6 тысяч человек в возрасте старше 18 лет. 47% из них заявили, что совсем не имеют сбережений.

Среди тех, у кого есть финансовая подушка, каждый пятый (18%) смогут прожить на свои накопления до двух месяцев, 9% – до полугода, 6% – до года. Лишь 5% респондентов смогут прожить без текущих доходов более года, показал опрос.

21% участников исследования заявили о высоком уровне своей финансовой грамотности, 56% назвали его средним, и лишь 12% сказали, что их уровень финансовой грамотности является низким.

Доля россиян, которые не имеют денежных сбережений, растет с 2008 года, следует из результатов проведенных аналогичных опросов. Если в 2019 году об отсутствии финансовой у них финансовой подушки рассказали 40% участников исследований, то в 2008 году таких респондентов было 28%.

Фото на обложке: Valeri Potapova / Shutterstock