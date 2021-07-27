Беспилотный электровертолет-аэротакси Joby Aviation пролетел 250 км без подзарядки

Беспилотный электровертолет-аэротакси компании Joby Aviation, в которую инвестировала Toyota и которой Uber продал часть своего бизнеса, совершил полет на 250 км без подзарядки. Это, по данным The Verge, один из самых продолжительных полетов для такого вида транспорта.

Вертолет летал по кругу в течение 1 часа и 17 минут и налетал ~253 км. Это, по данным The Verge, один из самых продолжительных полетов для такого вида транспорта. Ролик с процессом полета компания выложила на Youtube.

Сообщается, что аккумуляторы для аппарата, которые продаются в свободном доступе, были специально адаптированы для разработки Joby Aviation. Энергетическим подразделением компании руководит бывший инженер Tesla Джон Вагнер.

Ранее сообщалось, что Uber продаст Joby Aviation сегмент своего бизнеса по аэротакси. Сумма приобретения не разглашалась.

Joby Aviation, основанная в 2009 году, в общей сумме привлекла $796 млн. В компанию инвестировали Uber, Toyota Motor и венчурное подразделение компании, а также Intel, Baillie Gifford и другие.

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Фото: Joby Aviation / Youtube