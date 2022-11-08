Две трети работодателей не будут выплачивать новогодние премии — опрос

Две трети работодателей отказались от выплаты новогодних премий сотрудникам, показал опрос. В этом году премии будут выплачивать в два раза меньше работодателей, чем в прошлом.
Новогодние премии сотрудникам по итогам 2022 года собираются выплатить 37% участников опроса, который провел сервис «Работа.ру» совместно с «СберПодбором». В исследовании участвовали 1,1 тысяч работодателей из всех регионов России.
Из этих 27% выплатят премию всем сотрудникам 21%, некоторым сотрудникам – 16%. Выплачивать премии собираются преимущественно компании из сфер производства, агропромышленного комплекса и торговли.
На так называемую тринадцатую зарплату смогут рассчитывать сотрудники 9% компаний-респондентов, прибавку в размере 10% от зарплаты за месяц получат сотрудники 20% компаний-участников опроса.
67% компаний-участников опроса сказали, что не будут выплачивать новогодние премии своим сотрудникам.
«В 2021 году доля компании, которая отказалась от выплат премии, составляла 35% – это было связано с восстановлением от последствий пандемии коронавируса», – отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков. Таким образом, в 2022 году в два раза меньше работодателей подарят сотрудникам новогоднюю премию.
Фото на обложке: Sambulov Yevgeniy /
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