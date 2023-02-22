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Правительству законодательно разрешили не публиковать любую официальную статистику

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительству разрешили скрывать от общественности любую официальную статистику. Закон, наделяющий власти правом не предоставлять такие сведения, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Правительству законодательно разрешили не публиковать любую официальную статистику

Информация о законопроекте опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.

Госдума наделила правительство правом не раскрывать публично любую официальную статистику. Благодаря законодательной поправке власти теперь могут устанавливать особый доступ к статистической информации и временно приостанавливать ее распространение, говорится в законопроекте.

Действующий закон не позволял оперативно принимать решение в отношении имеющих геополитическое значение чувствительных данных, пояснили авторы инициативы в лице группы депутатов Госдумы.

Скрывать официальную статистику от общественности после начала спецоперации на Украине разрешили Федеральной таможенной службе в части объемов импорта и экспорта. Частично не раскрывать финансовую информацию о своей деятельности позволили банкам и организациям, ценные бумаги которых торгуются на Московской бирже.

Фото на обложке: Felix Lipov / Shutterstock

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