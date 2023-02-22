Правительству законодательно разрешили не публиковать любую официальную статистику

Правительству разрешили скрывать от общественности любую официальную статистику. Закон, наделяющий власти правом не предоставлять такие сведения, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.
Информация о законопроекте опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.
Госдума наделила правительство правом не раскрывать публично любую официальную статистику. Благодаря законодательной поправке власти теперь могут устанавливать особый доступ к статистической информации и временно приостанавливать ее распространение, говорится в законопроекте.
Действующий закон не позволял оперативно принимать решение в отношении имеющих геополитическое значение чувствительных данных, пояснили авторы инициативы в лице группы депутатов Госдумы.
Скрывать официальную статистику от общественности после начала спецоперации на Украине разрешили Федеральной таможенной службе в части объемов импорта и экспорта. Частично не раскрывать финансовую информацию о своей деятельности позволили банкам и организациям, ценные бумаги которых торгуются на Московской бирже.
Фото на обложке: Felix Lipov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Госдуме планируют упростить процесс трудоустройства для подростков
- 2 Власти упростили выдачу разрешений на дистанционную торговлю лекарствами
- 3 Правительство предложило меры по смягчению наказаний за налоговые преступления
- 4 На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки
- 5 Уехать нельзя остаться: как сотрудникам российских компаний планировать карьеру
ВОЗМОЖНОСТИ
24 февраля 2023
26 февраля 2023
28 февраля 2023