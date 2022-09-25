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Россияне летом экономили на одежде и технике — исследование

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Нестабильный эмоциональный фон и сберегательное поведение стали причинами сокращения расходов россиян на непродовольственные товары. Согласно исследованию «Платформы ОФД», этим летом жители страны реже покупали одежду и технику, но увеличили расходы на продукты.

Россияне летом экономили на одежде и технике — исследование

Результатами исследования делится РБК. «Платформа ОФД» учитывает данные 1,1 млн онлайн-касс в России.

По данным аналитиков, на фоне ухода западных брендов снижение покупок в штуках составило 20-25%. Летом на место иностранных марок стали приходить российские бренды, однако объем покупок продолжил снижаться, хотя расходы жителей РФ возросли.

Например, в июне 2022 года россияне потратили на одежду на 18% меньше, чем в аналогичный период 2021 года, а количество покупок снизилось на 22%. Средний чек в магазине одежды составил порядка 5,5 тысяч рублей.

В следующем месяце снижение продаж по отношению к 2021 году уменьшилось — оно равнялось 12% в денежном и 19% в натуральном выражении.

В августе, который традиционно считается месяцем распродаж, посетители магазинов потратили на одежду и обувь на 2% больше, чем годом ранее, хотя объем покупок упал на 14% год к году. Средний чек за год вырос на 19% и составил 5,4 тысяч рублей.

Сегмент бытовой техники не ощутил роста продаж ни в одном из месяцев. В июне годовое снижение в денежном и натуральном выражении составило 11% и 15% соответственно, в июле — 18% и 15%, в августе — 15% и 12%.

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В то же время на продовольственных товарах россияне не экономили. В частности, траты посетителей продуктовых магазинов в августе выросли на 8% в годовом выражении, а объем покупок — на 5%.

Эксперты «Платформы ОФД» объясняют рост продаж продуктовых ретейлеров тем, что в этом году многие россияне провели лето, включая август, на территории страны, «в том числе путешествовали самостоятельно, отдыхали на даче».

Фото: Unsplash

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