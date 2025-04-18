Роспотребнадзор назвал прибрежную зону Анапы непригодной для купания

В Анапе и Темрюкском районе нельзя открывать курортный сезон, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по подготовке к туристическому сезону. По ее словам, местные пляжи не соответствуют нормам безопасности после разливов мазута, пишет РБК.

«И зона в Анапском районе, и зона Темрюка, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка, на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровням загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам», — сказала Попова.

При этом качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха на этих территориях соответствует требованиям, добавила она. «Зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды», — объяснила она.

Прибрежная зона Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток мазутом не загрязнена, рисков для отдыхающих там нет, продолжила руководитель Роспотребнадзора. Но там также необходимо мониторить ситуацию, считает она. Свободной от загрязнения песка и воды остались Крым и Севастополь — небольшие выбросы мазута там быстро локализуют.

Турбизнес теперь готовит альтернативный сценарий отдыха, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. По его словам, операторы уже фиксируют снижение спроса на летний отдых в Анапе.

Отели Анапы снизили цены на размещение в июне — сентябре 2025 года, сообщала Ассоциация туроператоров России. В марте номера в 2-звездочных отелях с размещением в июне — сентябре подешевели в среднем на 13,8% к февралю. Сильнее всего упали цены на размещение в июне — сразу на 18,5%.

Разлив нефтепродуктов после столкновения танкеров в Керченском проливе произошел в декабре 2024 года. После этого мазут вынесло на побережье Краснодарского края. В Анапе и Темрюкском районе тогда ввели режим ЧС.

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