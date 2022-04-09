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Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в России

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Уровень безработицы в России не растет. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда.

Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в России

«Ситуация на рынке труда по-прежнему остается стабильной, рост регистрируемой безработицы не отмечается», — сказала Голикова.

В то же время, по словам вице-премьера, увеличивается число россиян, работающих «в режиме неполного дня, а также в режиме простоя». Число сотрудников, работающих удаленно, при этом сократилось.

В ходе заседания отмечалось, что число вакансий на сайте «Работа России» с начала марта выросло с 1,6 млн до 1,88 млн. Больше всего работодатели ищут работников в сфере производства и промышленности (710 тысяч вакансий), строительства (188 тысяч), медицины (150 тысяч) и транспорта (131 тысяча).

Фото: Natalia Belay / Shutterstock

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