В HeadHunter спрогнозировали рост дефицита кадров в России вдвое за пять лет
Дефицит кадров в России в ближайшие пять лет может составить 4 млн человек, сообщил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков. Его слова приводит «Интерфакс».
- Новости
По словам Сергиенкова, до 90% из этих 4 млн будут представлять средне- и высококвалифицированные рабочие и специалисты. «То есть на самом деле в стране есть определенный дефицит компетенций, в том числе для того, чтобы обслужить этот тренд реиндустриализации», — сказал он.
На данный момент дефицит кадров в стране составляет 2 млн сотрудников, по оценкам HeadHunter. При этом работодатели стали меньше искать новых сотрудников из-за сложностей в экономике и геополитической ситуации.
В частности, с середины прошлого найм сократили представители малого и среднего бизнеса в регионах. «К концу прошлого года и в первом квартале этого года, мы видим, что и крупный бизнес начинает более аккуратно вести наем», — добавил Сергиенков.
Рост зарплат также замедлился, отметил он: «Сейчас зарплаты по-прежнему растут в ряде сегментов рынка, но при этом уже того роста нет, который был».
По его словам, давление на рынок труда до конца 2025 года будет продолжаться, в том числе может немного вырасти безработицы. При этом проблема кадрового дефицита будет оставаться острой.
- В 2024 году доля работодателей, которые считают нерыночные зарплаты основной корпоративной причиной дефицита кадров, выросла с чуть менее половины до 54% год к году, сообщал HeahHunter. В основном такого мнения придерживаются руководители подразделений и HR-менеджеры, говорилось в исследовании.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять финансами»
- 1 Количество размещенных вакансий в России сократилось на 15% В начале 2025 года всего было открыто 2,3 млн вакансий 24 марта 13:25
- 2 Мишустину предложили юридически закрепить выплату 13-й зарплаты Деньги предложили выплачивать не позднее 20 декабря 24 декабря 11:58
- 3 В 2025 году в России появится реестр работодателей с нелегальной занятостью Формировать базу будет Роструд на основании решения суда 17 августа 15:55
- 4 «Альфа-банк» обошел «Яндекс» и ВТБ в рейтинге лучших работодателей года В рейтинге Headhunter банк занял первое место среди крупнейших компаний 31 января 18:57