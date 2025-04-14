В HeadHunter спрогнозировали рост дефицита кадров в России вдвое за пять лет

Дефицит кадров в России в ближайшие пять лет может составить 4 млн человек, сообщил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам Сергиенкова, до 90% из этих 4 млн будут представлять средне- и высококвалифицированные рабочие и специалисты. «То есть на самом деле в стране есть определенный дефицит компетенций, в том числе для того, чтобы обслужить этот тренд реиндустриализации», — сказал он.

На данный момент дефицит кадров в стране составляет 2 млн сотрудников, по оценкам HeadHunter. При этом работодатели стали меньше искать новых сотрудников из-за сложностей в экономике и геополитической ситуации.

В частности, с середины прошлого найм сократили представители малого и среднего бизнеса в регионах. «К концу прошлого года и в первом квартале этого года, мы видим, что и крупный бизнес начинает более аккуратно вести наем», — добавил Сергиенков.

Рост зарплат также замедлился, отметил он: «Сейчас зарплаты по-прежнему растут в ряде сегментов рынка, но при этом уже того роста нет, который был».

По его словам, давление на рынок труда до конца 2025 года будет продолжаться, в том числе может немного вырасти безработицы. При этом проблема кадрового дефицита будет оставаться острой.