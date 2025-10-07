Нобелевская премия-2025 по медицине — за изучение иммунитета

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года присудили Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи. Ученые были отмечены за фундаментальные открытия, касающиеся механизма периферической иммунной толерантности — системы, благодаря которой иммунитет не атакует собственные ткани организма. Их работа открыла путь к новым методам лечения рака, аутоиммунных болезней и осложнений после трансплантаций.

Регуляторные Т-клетки — защита организма от самого себя

Работы Брунков, Рамсделла и Сакагучи заложили основу одного из важнейших направлений современной биомедицины — изучения регуляторных Т-клеток. Эти клетки выступают своеобразными «миротворцами» иммунной системы: они подавляют чрезмерные реакции, которые могли бы привести к разрушению собственных тканей организма.

Ранее считалось, что иммунная система распознает и уничтожает только внешние угрозы — вирусы, бактерии, опухолевые клетки. Однако открытия лауреатов показали, что внутри иммунитета действует сложный баланс: если этот баланс нарушается, иммунитет может начать воспринимать клетки собственного организма как чужеродные. Именно это лежит в основе таких болезней, как диабет первого типа, ревматоидный артрит или рассеянный склероз.

Исследования показали, что за поддержание этого равновесия отвечают особые Т-лимфоциты, регулирующие интенсивность иммунного ответа. Благодаря их открытию ученым удалось объяснить многие ранее непонятные случаи самопроизвольных воспалений и разрушения тканей, а также создать новые модели иммунных нарушений.

Ключ к пониманию аутоиммунных заболеваний

Мэри Брунков и Фред Рамсделл еще в начале 2000-х годов обнаружили, что мутация в гене Foxp3 приводит к развитию тяжелых аутоиммунных расстройств. У лабораторных животных с дефектом этого гена наблюдались воспаления и поражения органов, схожие с человеческими аутоиммунными синдромами.

Параллельно Шимон Сакагучи изучал популяцию Т-клеток, которая, как он предположил, подавляет чрезмерную активность иммунной системы. Позднее ученые связали эти два направления: оказалось, что именно Foxp3 отвечает за формирование регуляторных Т-клеток, способных «успокаивать» иммунный ответ.

Эта работа не только объяснила многие механизмы иммунного контроля, но и создала научную основу для целого класса новых лекарств. Сегодня исследователи по всему миру работают над тем, чтобы научиться управлять активностью этих клеток, — усиливая или ослабляя их действие в зависимости от клинической задачи.

Потенциал для медицины будущего

Открытие регуляторных Т-клеток стало поворотным моментом для современной иммунологии. Оно позволило перейти от описательного понимания иммунитета к управлению им. Для пациентов с аутоиммунными заболеваниями это открытие может означает настоящую революцию. Если ученые научатся усиливать активность регуляторных Т-клеток, можно будет предотвращать атаки иммунитета на собственные органы — например, поджелудочную железу при диабете или суставы при артрите.

В онкологии подход будет противоположным: здесь, наоборот, важно ослабить действие регуляторных Т-клеток, которые мешают организму распознавать и уничтожать опухоли. Такая стратегия может повысить эффективность иммунотерапии — направления, которое уже доказало свою результативность при лечении ряда видов рака.

Отдельное направление — трансплантология. Контроль над активностью регуляторных Т-клеток способен снизить риск отторжения пересаженных органов или стволовых клеток. Это позволит проводить операции с меньшими дозами иммуносупрессивных препаратов, а значит, с меньшим риском для пациента.

Контекст

Работы Брунков, Рамсделла и Сакагучи продемонстрировали, насколько важно понимание тонких механизмов иммунного регулирования. Их открытия не только углубили знания о работе организма, но и задали новый стандарт для биомедицинских исследований: соединение фундаментальной биологии и практической медицины.

Современная иммунология развивается на их основе: уже создано более двух сотен клинических программ, направленных на изучение и применение регуляторных Т-клеток. Это направление объединяет онкологов, трансплантологов и специалистов по аутоиммунным заболеваниям.

Фото: Chris Jackson / Staff / Getty Images