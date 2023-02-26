Nokia объявила об изменении стратегии и представила новый логотип

В ходе выступления накануне открытия Mobile World Congress (MWC) в Барселоне Nokia объявила о новой корпоративной и технологической стратегии. В рамках первых изменений был представлен обновленный логотип компании.
Пекка Лундмарк, заняв в 2020 году должность гендиректора Nokia, разработал стратегию, состоящую из трех этапов: перезагрузки, ускорения и масштабирования. По словам топ-менеджера, первый этап завершен, и корпорация перешла ко второму.
Обновленная бизнес-стратегия, согласно заявлениям компании, сосредоточится на ускорении по шести направлениям:
- Увеличение доли рынка поставщиков услуг за счет постоянного технологического лидерства.
- Увеличение доли предприятия в портфеле своих клиентов.
- Продолжение активного управления своим портфелем, чтобы обеспечить компании лидирующие позиции во всех сегментах, где она решит конкурировать.
- Использование возможностей, не связанных с рынком мобильных устройств, секторов для монетизации интеллектуальной собственности Nokia и продолжение инвестиций в исследования и разработки для Nokia Technologies.
- Внедрение новых бизнес-моделей, такие как as-a-Service.
- Превращение ESG в конкурентное преимущество и становление «предпочтительной опцией» в отрасли.
Для достижения этих целей компания сфокусируется на четырех факторах:
- Развитие перспективных талантов;
- Инвестиции в долгосрочные исследования, особенно в таких областях, как 6G;
- Автоматизация операций;
- Обновление бренда.
«Сегодня мы делимся обновленной стратегией компании и технологий с акцентом на освобождении экспоненциального потенциала сетей — создании будущего, в котором сети встречаются с облаком.
Чтобы выразить эту амбицию, мы обновляем наш бренд, чтобы он отражал то, кем мы являемся сегодня — лидером инноваций в области B2B. Это Nokia, но не такая, какой мир видел нас раньше», — заявил Лундмарк.
Фото: Nokia
Новый логотип Nokia состоит из пяти различных форм, образующих название компании. Телекоммуникационная корпорация отказалась от фирменного синего шрифта. Теперь цвет логотипа меняется в зависимости от использования.
Фото: Nokia
«Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение», — говорится в сообщении.
Переход Nokia к автоматизации производства и созданию центров обработки данных приведет к тому, что она столкнутся с IT-гигантами, такими как Microsoft и Amazon, считает Reuters.
«Будет множество различных типов сделок — иногда они будут нашими партнерами, иногда могут быть нашими клиентами, и я уверен, что также будут ситуации, где они станут нашими конкурентами», — сказал Лундмарк в интервью изданию.
Фото на обложке: Konektus Photo / Shutterstock
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