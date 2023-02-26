Nokia объявила об изменении стратегии и представила новый логотип

В ходе выступления накануне открытия Mobile World Congress (MWC) в Барселоне Nokia объявила о новой корпоративной и технологической стратегии. В рамках первых изменений был представлен обновленный логотип компании.

Пекка Лундмарк, заняв в 2020 году должность гендиректора Nokia, разработал стратегию, состоящую из трех этапов: перезагрузки, ускорения и масштабирования. По словам топ-менеджера, первый этап завершен, и корпорация перешла ко второму.

Обновленная бизнес-стратегия, согласно заявлениям компании, сосредоточится на ускорении по шести направлениям:

Увеличение доли рынка поставщиков услуг за счет постоянного технологического лидерства.

Увеличение доли предприятия в портфеле своих клиентов.

Продолжение активного управления своим портфелем, чтобы обеспечить компании лидирующие позиции во всех сегментах, где она решит конкурировать.

Использование возможностей, не связанных с рынком мобильных устройств, секторов для монетизации интеллектуальной собственности Nokia и продолжение инвестиций в исследования и разработки для Nokia Technologies.

Внедрение новых бизнес-моделей, такие как as-a-Service.

Превращение ESG в конкурентное преимущество и становление «предпочтительной опцией» в отрасли.

Для достижения этих целей компания сфокусируется на четырех факторах:

Развитие перспективных талантов;

Инвестиции в долгосрочные исследования, особенно в таких областях, как 6G;

Автоматизация операций;

Обновление бренда.

«Сегодня мы делимся обновленной стратегией компании и технологий с акцентом на освобождении экспоненциального потенциала сетей — создании будущего, в котором сети встречаются с облаком.

Чтобы выразить эту амбицию, мы обновляем наш бренд, чтобы он отражал то, кем мы являемся сегодня — лидером инноваций в области B2B. Это Nokia, но не такая, какой мир видел нас раньше», — заявил Лундмарк.

Фото: Nokia

Новый логотип Nokia состоит из пяти различных форм, образующих название компании. Телекоммуникационная корпорация отказалась от фирменного синего шрифта. Теперь цвет логотипа меняется в зависимости от использования.

Фото: Nokia

«Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение», — говорится в сообщении.

Переход Nokia к автоматизации производства и созданию центров обработки данных приведет к тому, что она столкнутся с IT-гигантами, такими как Microsoft и Amazon, считает Reuters.

«Будет множество различных типов сделок — иногда они будут нашими партнерами, иногда могут быть нашими клиентами, и я уверен, что также будут ситуации, где они станут нашими конкурентами», — сказал Лундмарк в интервью изданию.

Фото на обложке: Konektus Photo / Shutterstock