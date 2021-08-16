В России спустя 20 лет вновь начались продажи Nokia 6310

Финская компания HMD Global объявила старт продаж в России обновленной версии телефона Nokia 6310, впервые выпущенного в 2001 году, говорится в материалах компании.
Устройство обладает крупным закругленным экраном диаметром 2,8 дюйма разрешением 240х320 пикселей, а также камерой на 0,3 Мп. В телефоне предусмотрен специальный режим, позволяющий не напрягать зрение, в котором в меню отображается по одной большой иконке, используются увеличенные шрифты, а громкость становится максимальной.
Фото: Nokia
Кроме того, продукт компании сохранил старые преимущества. Аккумулятор емкостью 1150 мА·ч, по данным разработчиков, позволяет батарее работать в течение 19,45 часов в режиме разговоров и до трех недель в режиме ожидания. Корпус из поликарбоната рассчитан на активное повседневное использование.
Производитель также в качестве преимуществ отмечает FM-радио, работающее с наушниками и без, и классическую игру «Змейка».
Российским пользователям современный Nokia 6310 доступен по цене 4490 рублей, но первые покупатели смогут приобрести телефон за 3990 рублей. Продукт предлагается в двух цветах: черном и темно-зеленом.
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Фото на обложке: Harry Hykko / Shutterstock
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