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«Татнефть» купит российский бизнес финского производителя шин Nokian Tyres

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres договорился о продаже своих российских активов «Татнефти». Ожидаемая сумма сделки – €400 млн, она может быть скорректирована.

«Татнефть» купит российский бизнес финского производителя шин Nokian Tyres

«Татнефть» и Nokian Tyres договорились о сделке по продаже российских активов, сообщила финская компания. Ее сумма предположительно составит €400 млн – на сумму повлияет изменение курса валют, корректировка оборотного капитала и чистых денежных средств.

Nokian Tyres владеет в России заводом по производству автомобильных шин, расположенном во Всеволожске Ленинградской области. Более половины продукции предприятия идет на экспорт, это крупнейший завод в России, говорится на сайте Nokian Tyres.

Финская компания приостановила работу в России в марте 2022 года, из-за чего общая стоимость ее активов упала на €280 млн. Nokian Tyres работала в России с 2005 года.

Фото на обложке: RoClickMag / Shutterstock

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