«Татнефть» купит российский бизнес финского производителя шин Nokian Tyres

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres договорился о продаже своих российских активов «Татнефти». Ожидаемая сумма сделки – €400 млн, она может быть скорректирована.
«Татнефть» и Nokian Tyres договорились о сделке по продаже российских активов, сообщила финская компания. Ее сумма предположительно составит €400 млн – на сумму повлияет изменение курса валют, корректировка оборотного капитала и чистых денежных средств.
Nokian Tyres владеет в России заводом по производству автомобильных шин, расположенном во Всеволожске Ленинградской области. Более половины продукции предприятия идет на экспорт, это крупнейший завод в России, говорится на сайте Nokian Tyres.
Финская компания приостановила работу в России в марте 2022 года, из-за чего общая стоимость ее активов упала на €280 млн. Nokian Tyres работала в России с 2005 года.
Фото на обложке: RoClickMag /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Частичная мобилизация в России завершена — Шойгу
- 2 «Яндекс.Такси» нашел 10 тыс. машин для такси, терминалы для «Мира» в ОАЭ и Турции: главное 28 октября
- 3 «Тинькофф» закрыл для физлиц исходящие SWIFT-переводы в Грузию и Белоруссию
- 4 Российский KFC подал заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа
- 5 Повышение налогов для богатых, перебои с поставками воды: главное 27 октября
ВОЗМОЖНОСТИ
28 октября 2022
30 октября 2022
30 октября 2022