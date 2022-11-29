Безалкогольное пиво в России подорожает на 11% в 2023 году

В России с июля 2023 года вводится акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Это приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов, передает агентство «Прайм».

Подакцизными станут упакованные напитки, которые изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, содержат сахар, сироп с сахаром или мед, а доля углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 миллилитров.

По словам главы ассоциации, нововведение приведет к сокращению производства безалкогольного пива на 17,7%, цены для потребителя вырастут в среднем на 11%, что в свою очередь сделает этот сегмент невыгодным для бизнеса.

Минпромторг предложил начать в 2022 году эксперимент по маркировке консервов, рыбной продукции, газировки, соков, крепкого алкоголя, детских товаров, электроники и корма для животных.

Представители рынка считают, что введение маркировки не совсем своевременная мера. Компании опасаются огромных издержек для своих отраслей. У алкогольной продукции уже имеется маркировка в рамках ЕГАИС, а дополнительные виды маркировки ничем не оправданы и абсолютно неприемлемы, отметили представители отрасли.

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