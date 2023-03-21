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Российские виноделы запустят безалкогольные версии напитков

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская винодельня «Фанагория» решила запустить безалкогольное игристое вино Zero White и Zero Rose. Напитки будут производить из собственного виноградного сока с виноградной водой.

Российские виноделы запустят безалкогольные версии напитков

Первую партию выпустят объемом примерно 60 тыс. бутылок, рекомендованная розничная цена — от 230 рублей за бутылку 0,75 л. Сначала новые напитки завезут в сети фирменных винотек, пишет «Коммерсантъ».

В «Фанагории» отметили, что интерес россиян к безалкогольным винам растет, а за три года их ассортимент в магазинах увеличился в два раза. 

По словам экспертов,  напиток из выдержанного виноградного сока стоит гораздо дешевле импортных брендов, но не сможет сравниться с безалкогольными винами, получаемыми из алкогольных.

Фото на обложке: haveseen / Shutterstock

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