Российские виноделы запустят безалкогольные версии напитков

Российская винодельня «Фанагория» решила запустить безалкогольное игристое вино Zero White и Zero Rose. Напитки будут производить из собственного виноградного сока с виноградной водой.
Первую партию выпустят объемом примерно 60 тыс. бутылок, рекомендованная розничная цена — от 230 рублей за бутылку 0,75 л. Сначала новые напитки завезут в сети фирменных винотек, пишет «Коммерсантъ».
В «Фанагории» отметили, что интерес россиян к безалкогольным винам растет, а за три года их ассортимент в магазинах увеличился в два раза.
По словам экспертов, напиток из выдержанного виноградного сока стоит гораздо дешевле импортных брендов, но не сможет сравниться с безалкогольными винами, получаемыми из алкогольных.
Фото на обложке: haveseen /
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